الطاقة والمعادن تشارك في الاجتماع الـ 15 للهيئات الرقابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 21 شباط (بترا)-شارك رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في الاجتماع 15 للهيئات الرقابية المنظم من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في فيينا.

وهدف الاجتماع بحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء إلى تحديد احتياجات المنطقة العربية وتعزيز إمكانياتها في مجال الأمان والأمن النووي والإشعاعي.

وأشار المهندس السعايدة إلى أن الاجتماع جاء بهدف تقديم الدعم للهيئات الرقابية لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات لتطوير إجراءات الترخيص والرقابة على الأنشطة النووية، ومتابعة مشروع الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر للاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المستويات الوطنية والدولية، وتحديث المعلومات المتعلقة بالبنية التشريعية والرقابية للدول الأعضاء، وانشاء إطار تنظيمي دولي يراعي الالتزامات ضمن الإطار القانوني لكل دولة.

ولفت إلى أهمية عقد هذا الاجتماع بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على التحديات التي تواجه الدول العربية وآخر المستجدات والمبادرات بشأن البنية التحتية الوطنية للأمان والأمن النووي والإشعاعي من خلال العروض المقدّمة من الدول المشاركة والتي شملت (الأردن، مصر، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السعودية، السودان، سوريا، تونس، اليمن).

وعرض خلال الاجتماع عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور ربيع أبو سليم موجزاً حول الإنجازات المتحققة في تطوير البرنامج النووي الأردني وأهمية دور الهيئة التنظيمي والرقابي على قطاع العمل الإشعاعي والنووي لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

والتقى السعايدة بحضور عضوي المجلس الدكتور ربيع أبو سليم وزاهرة طبيات جهات دولية ورسمية ومسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن الهيئات الرقابية العربية، شملت مديرة الأمن والأمان النووي في الوكالة/ ايلينا بوجلوفا، ومدير مركز الحوادث والطوارئ، كارلوس توريس، ومدير البنية الرقابية والنقل الآمن، هيلير مانصوه، والقائم بأعمال السفير الأردني في فيينا رنا أبده.

--(بترا)

م ف/أز/ ع ط

21/02/2024 20:26:41