الـمقاولـين تسلم الخيرية الهاشمية الدفعة الثانية من المساعدات لصالح غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط(بترا) سلمت نقابة المقاولين الأردنيين، من خلال لجنة دعم الصمود في النقابة، الهيئة الخيرية الهاشمية " الدفعة الثانية "من المساعدات العينية (حليب أطفال وكسوة الشتاء) للعمل على إيصالها للأهل في غزة.

وكانت لجنة دعم الصمود قد أطلقت حملة لجمع التبرعات من خلال بيع كوبونات مخصصة بمبلغ رمزي لصالح قطاع غزة والأشقاء في القطاع وبدعم من صندوق نقابة المقاولين.

واكد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ايمن الخضيري، ان هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما كان سبّاقا في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في غزة، وتضامناً معهم في محنتهم الوقوف إلى جانبهم في وجه هذا العدوان الوحشي.

وأكد أن نقابة المقاولين الأردنيين ستواصل جهودها في مساعدة الأشقاء في غزة، وسيكون لها نشاطات في شهر رمضان مؤكدًا أن النِّقابة ماضية في تنفيذ المبادرات المختلفة للاستمرار في دعم الأشقاء في غزة، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المجالات.

(بترا)

رش/ع ط

21/02/2024 20:24:10