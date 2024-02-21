الـمقاولـين تسلم الخيرية الهاشمية الدفعة الثانية من المساعدات لصالح غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط(بترا) سلمت نقابة المقاولين الأردنيين، من خلال لجنة دعم الصمود في النقابة، الهيئة الخيرية الهاشمية " الدفعة الثانية "من المساعدات العينية (حليب أطفال وكسوة الشتاء) للعمل على إيصالها للأهل في غزة.
وكانت لجنة دعم الصمود قد أطلقت حملة لجمع التبرعات من خلال بيع كوبونات مخصصة بمبلغ رمزي لصالح قطاع غزة والأشقاء في القطاع وبدعم من صندوق نقابة المقاولين.
واكد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ايمن الخضيري، ان هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما كان سبّاقا في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في غزة، وتضامناً معهم في محنتهم الوقوف إلى جانبهم في وجه هذا العدوان الوحشي.
وأكد أن نقابة المقاولين الأردنيين ستواصل جهودها في مساعدة الأشقاء في غزة، وسيكون لها نشاطات في شهر رمضان مؤكدًا أن النِّقابة ماضية في تنفيذ المبادرات المختلفة للاستمرار في دعم الأشقاء في غزة، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المجالات.
(بترا)
رش/ع ط
21/02/2024 20:24:10
MENAFN21022024000117011021ID1107882199
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