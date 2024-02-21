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روسيا تطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية

2/21/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 21 شباط (بترا)-طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بوضع حد لانتهاك القانون الدولي، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال ممثل الوفد الروسي في محكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، خلال مؤتمر صحفي:"يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
21/02/2024 20:22:41

MENAFN21022024000117011021ID1107882198

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