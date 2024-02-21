روسيا تطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية

روسيا تطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية
التاريخ
2/21/2024 2:36:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 21 شباط (بترا)-طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بوضع حد لانتهاك القانون الدولي، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال ممثل الوفد الروسي في محكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، خلال مؤتمر صحفي:"يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
21/02/2024 20:22:41
MENAFN21022024000117011021ID1107882198
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