عمان لحوارات المستقبل توجه رسالة للأمين العام للامم المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باستمرار عمله للدفاع عن استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشارت الجماعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، المطالب بضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وعدم إيقاف هذه الخدمات.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الجماعة إلى الأمين العام للأمم المتحد، مطالبة بالتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية للاجئين الفلسطينيين جرّاءِ وقف المخصصات المالية عن منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في ظل ما يجري في غزة.

وحذرت الجماعة مما اعتبرته القرار الكارثي للدول المانحة للأونروا لوقف تمويل المنظمة الأممية، المكلفة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات الاحتلال المستمر وآثاره المدمرة منذ أكثر من 75 عاماً، ويعيش أبشعها وأعنفها هذه الأيام، ما يعقد المشهد الإنساني في غزة.

وأوضحت الجماعة في رسالتها أن الوضع الإنساني داخل غزة صعب للغاية رغم وجود الأونروا وخدماتها المحدودة للغاية قبل قرار الدول المانحة، مشيرة لخطورة ما يترتب على هذا القرار من عواقب فورية ووخيمة من حيث الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وعلى حياة المدنيين في غزة.

وأكدت ان هذا القرار يؤثر على ما يقرب من 1,2 مليون مدني يحتمون في مباني الأونروا، التي تعتبر الجهة الرئيسة والوحيدة حاليًا لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 2,2 مليون شخص في غزة.

وبينت الجماعة ان المنظمة الأممية على وشك الانهيار قبل اتخاذ الدول المانحة قرارها الظالم بوقف التمويل، متسائلة عن مصير المساعدات الإنسانية في غزة في حال انهيار المنظمة الأممية.

وخاطبت جماعة عمان لحوارات المستقبل الأمين العام بالقول: إننا ندعو من خلالكم إلى العمل بجد لمنع حدوث هذه الكارثة الإنسانية ونناشدكم بصفتكم أمينا عاما للأمم المتحدة بالاستمرار في بذل الجهود لوقف تدهور الوضع الإنساني الصعب، كما ونأمل منكم دعوة الدول المانحة للرجوع فوراً عن قراراتها الظالمة بوقف الدعم للأونروا، وإننا ندعم كل ما تتخذونه من قرارات حكيمة تؤدي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار الكامل والشامل.

وقالت " ندعم أيضاً جهودكم في العمل على إنفاذ القوانين الدولية لحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى حماية مباني الأمم المتحدة والمستشفيات والمباني العامة التي توفر مأوى آمن من الهجمات والمرض والحرمان والإهانة لأهل غزة، و إنه من المهم بمكان في هذا الوقت التأكيد على استمرار الدعم الدولي للأونروا كونها المقدم الوحيد للخدمات الإنسانية في غزة في محنتها الكارثية في الوقت الراهن".

--(بترا)

ع ط

21/02/2024 20:17:09