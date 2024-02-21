الرشدان يحترف في الإمارات الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) - تعاقد نادي الإمارات الإماراتي مع لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان للعب في صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وجاء انتقال الرشدان إلى الفريق الإماراتي على سبيل الإعارة من الفيصلي.

وبرز الرشدان مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أخيرا في قطر وحل فيها منتخبنا في المركز الثاني.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

21/02/2024 20:13:56