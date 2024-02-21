الرشدان يحترف في الإمارات الإماراتي

الرشدان يحترف في الإمارات الإماراتي
التاريخ
2/21/2024 2:36:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا) - تعاقد نادي الإمارات الإماراتي مع لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان للعب في صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.
وجاء انتقال الرشدان إلى الفريق الإماراتي على سبيل الإعارة من الفيصلي.
وبرز الرشدان مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أخيرا في قطر وحل فيها منتخبنا في المركز الثاني.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
21/02/2024 20:13:56
MENAFN21022024000117011021ID1107882196
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