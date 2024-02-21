وزيرا الزراعة والشباب يلتقيان أعضاء المعهد السياسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا) التقى وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات و الشباب محمد النابلسي اليوم الأربعاء، أعضاء المعهد السياسي الأردني.
واستعرض الحنيفات خلال لقائه أعضاء المعهد من لجنة وقطاع الزراعة في البرلمان الشبابي التدريبي والحكومة الشبابية، الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار وضع سياسة الحماية وتحقيق الأمن الغذائي واستحداث برامج التصنيع الغذائي وإنتاج البذور في مركز البحوث الزراعية، واستحداث حاضنات الأعمال وإقامة معارض التنمية الريفية.
وبين الحنيفات أن الوزارة تمضي في منظومة متكاملة للقطاع الزراعي تشمل حوكمة ورقمنة القطاع وتمكين وتأهيل الكوادر البشرية ودعم المحفظة الزراعية لدعم المشاريع الزراعية المستدامة سيما مشاريع الشباب والمرأة وبرامج الإرشاد الزراعي.
وقال إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تصل إلى نحو 20 بالمئة، وإن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعًا بنسبة 17 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدا على ما يحظى به قطاع الزراعة من اهتمام ملكي وتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي والتي أثمرت عن إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في العام 2022 و يستمر تنفيذها حتى العام 2025.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة بصدد تدريب 13الف شاب في مراكز تدريب، داعيا الشباب الريادي إلى استثمار فرص التدريب وفرص دعم المشاريع الريادية للشباب في القطاع الزراعي.
من جانبه قال وزير الشباب محمد النابلسي إن برنامج المعهد السياسي أحد أبرز برامج الوزارة التي من شأنها تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، فالشباب اليوم هم من يقودون حلولا ومبادرات ابتكارية لمختلف التحديات، مبينا برامج ومشاريع الوزارة في إطار تعزيز مشاركة الشباب في البيئة والأمن الغذائي ومواجهة آثار التغير المناخي.
واستعرض أعضاء البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية ورقة سياسات حول التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي ومختلف المبادرات والأفكار التي من شأنها النهوض بالقطاع .
--(بترا)
رح/أز/ ع ط
21/02/2024 20:12:14
MENAFN21022024000117011021ID1107882195
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