وزيرا الزراعة والشباب يلتقيان أعضاء المعهد السياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) التقى وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات و الشباب محمد النابلسي اليوم الأربعاء، أعضاء المعهد السياسي الأردني.

واستعرض الحنيفات خلال لقائه أعضاء المعهد من لجنة وقطاع الزراعة في البرلمان الشبابي التدريبي والحكومة الشبابية، الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار وضع سياسة الحماية وتحقيق الأمن الغذائي واستحداث برامج التصنيع الغذائي وإنتاج البذور في مركز البحوث الزراعية، واستحداث حاضنات الأعمال وإقامة معارض التنمية الريفية.

وبين الحنيفات أن الوزارة تمضي في منظومة متكاملة للقطاع الزراعي تشمل حوكمة ورقمنة القطاع وتمكين وتأهيل الكوادر البشرية ودعم المحفظة الزراعية لدعم المشاريع الزراعية المستدامة سيما مشاريع الشباب والمرأة وبرامج الإرشاد الزراعي.

وقال إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تصل إلى نحو 20 بالمئة، وإن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعًا بنسبة 17 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدا على ما يحظى به قطاع الزراعة من اهتمام ملكي وتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي والتي أثمرت عن إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في العام 2022 و يستمر تنفيذها حتى العام 2025.

ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة بصدد تدريب 13الف شاب في مراكز تدريب، داعيا الشباب الريادي إلى استثمار فرص التدريب وفرص دعم المشاريع الريادية للشباب في القطاع الزراعي.

من جانبه قال وزير الشباب محمد النابلسي إن برنامج المعهد السياسي أحد أبرز برامج الوزارة التي من شأنها تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، فالشباب اليوم هم من يقودون حلولا ومبادرات ابتكارية لمختلف التحديات، مبينا برامج ومشاريع الوزارة في إطار تعزيز مشاركة الشباب في البيئة والأمن الغذائي ومواجهة آثار التغير المناخي.

واستعرض أعضاء البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية ورقة سياسات حول التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي ومختلف المبادرات والأفكار التي من شأنها النهوض بالقطاع .

--(بترا)

رح/أز/ ع ط

21/02/2024 20:12:14