الناصر: مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي ركيزة لتطوير القطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-هبة العسعس- بين رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي في الخدمة المدنية، يعدّ إنجازًا وطنيا مهما، وركيزة وقاعدة قوية لتطوير وتحديث القطاع العام ضمن المكون الخاص بخارطة تحديث القطاع العام والمتعلق بإدارة وتنمية الموارد البشرية، والمبنية على الكفايات الوظيفة.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا حول"مشروع تحديث الأوصاف الوظيفية في الخدمة المدنية.

وأكد الناصر أهمية دور الأمناء العامين لدعم وتنفيذ المشروع وتوفير كافة احتياجات الفرق الميدانية المناظرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع حسب الخطة المعتمدة، مبينا أنه بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، سيتم رفع تقارير دورية إليه من قبل رئيس الهيئة حول سير العمل بالخطة التنفيذية للمشروع، لافتا إلى أن هذه الورشة جاءت تنفيذا لذلك، ولغايات اللقاء مع الأمناء والمدراء العاميين للدوائر المعنية بالمرحلة الأولى من مرحلة التنفيذ الميداني وعددها 21 دائرة.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في تأسيسه لشكل جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات الخمس المقبلة، والتأكد من مواكبة وظائف الجهاز الحكومي للمستجدات والتطورات التقنية والتكنولوجية والتي يشهدها العالم نتيجة الثورة الصناعية الرابعة، وما يرتبط بذلك من استشراف لوظائف المستقبل، واندثار وظائف، وظهور وظائف جديدة، وكذلك الحاجة لتهيئة شاغلي وظائف الخدمة المدنية من حيث المستوى التعليمي، وشروط إشغال الوظائف لتكون متوافقة مع هذه التطورات، خاصة ما يتصل بالتحول الرقمي، ودرجة إتقان العديد من المهارات بأنواعها المختلفة والقدرات اللغوية والاستعدادات وغيرها.

كما أن المشروع يمس طبيعة عمل الدوائر، باعتباره متطلبا أساسيا في نجاح عملية التحول في نظام التصنيف العام للوظائف في الخدمة المدنية من النظام الشخصي إلى النظام الموضوعي الكمي وتحديد الرواتب وفقا لهذا التصنيف والذي يعتمد مفهوم الراتب للوظيفة.

وبين التزام وحرص الهيئة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تحديث القطاع العام، ومن أهمها مشروع الوصف الوظيفي الذي يبنى عليه التعيين والتصنيف والترقية وغيرها الكثير من مكونات إدارة رأسمال البشري للنهوض بالقطاع العام، بالتنسيق مع وحدة متابعة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة.

وأكد الناصر وجود ممكنات وفرص نجاح لخارطة تحديث القطاع العام وفي مقدمتها الإرادة السياسية القوية الداعمة لبرنامج التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز عدة مشاريع حيوية منها تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية، لتحقيق الأهداف المرجوة من التحديث، والتي ترتكز بشكل رئيسي على الموارد البشرية.

وأوضح أنه وفقاً لخارطة تحديث القطاع العام، فإن ضمان نجاح المشاريع والمبادرات التي تضمنتها الخارطة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون جميع الأجهزة الحكومية ومتابعة الإدارة العليا فيها على حسن تنفيذها والالتزام بالمواعيد المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث ستشكل جملة هذه المبادرات تحولا جذريا وعميقا في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، متمثلا في اعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليات الموارد البشرية.

وأكد على الدور المحوري والحاسم للأمناء العاميين والمدراء العامين في نجاح هذا المشروع الهام وغيره من مشاريع خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية المنبثقة عنها، والانتقال نحو اللامركزية في إدارة المورد البشري ضمن السياسات التي ستصدر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة قريبا لغايات تمكين الدوائر ووحدات الموارد البشرية للأدوار الجديدة في إدارة الموارد البشرية، فقد أطلقت الهيئة مشروع تطوير بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي المبني على الكفايات الوظيفية

من جهتها، عرضت خبيرة الموارد البشرية ومديرة مشروع الوصف الوظيفي الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية USAID رند الحبش، مراحل المشروع وأدوار الجهات المعنية في إعداد الأوصاف من الإدارة العليا وفريق العمل الميداني، مبينة أن المشروع يؤثر على ما يتجاوز 20 بالمئة من المبادرات المدرجة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، وأن التوجه الحكومي لإعادة هيكلة مجموعة من الجهات في القطاع يترتب عليه الحاجة لوجود فريق وطني قادر على تطوير بطاقات الوصف الوظيفي في الوزارات والدوائر، وليكونوا نواة لإعداد الأوصاف الوظيفية لأي مشروع آخر لتحديث الأوصاف الوظيفية مستقبلاً.

وعن منهجية بناء بطاقات الوصف الوظيفي بينت حبش أنه سيتم التواصل مع الدوائر المستهدفة بهدف شرح المشروع وأهدافه، وطلب تسمية أعضاء الفريق الممثل لكل دائرة، وبناء القدرات الفنية للفريق المسمى، وحصر المسميات الوظيفية لتزويدها لفريق العمل، وجمع أي بيانات ذات علاقة بالأوصاف الوظيفية الحالية (إن وجدت) وحصرها ومراجعتها، وجمع الأوصاف الوظيفية، والتنسيق لعقد اجتماعات مع الأشخاص المعنيين لكل مسمى وظيفي بهدف تحليل الوظائف الهيكلية المعتمدة بالدائرة.

كما سيتم توزيع نموذج استبانة جمع وتحليل المعلومات عن الوظائف باعتبارها مدخلا رئيسيا لتطوير وبناء بطاقة الوصف الوظيفي، وعقد اجتماعات مع الأمناء والمدراء العامين والرؤساء المباشرين للتأكد من صحة المعلومات والبيانات الواردة في النموذج وللإجابة على أي استفسارات لدى فريق العمل، وسيتم إعداد وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي من خلال فريق العمل الميداني.

وتشمل هذه المنهجية كذلك مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي أولياً من قبل فريق المستشارين الميداني، ومراجعتها من قبل شاغلي الوظائف والرؤساء المباشرين وإرسالها إلى فريق المراجعة والتحقق، ثم الانتهاء من تطوير بطاقات الوصف الوظيفي من قبل فريق العمل الميداني، واعتماد البطاقات من قبل الأمين أو المدير العام بصفته (رئيس لجنة الموارد البشرية) حسب الأصول.

وأشارت إلى أنه سيتم تجهيز تقرير الإنجاز بالتعاون مع فريق المتابعة المشكل في هيئة الخدمة والإدارة العامة، ويشمل مراحل التحضير، وجمع البيانات، والاجتماعات والتحليل، وبناء البطاقات والمراجعة الفنية، والاعتماد، ولكل مرحلة مدة أسبوعين.

وشددت على الدعم المطلوب من الجهات الحكومية من حيث توحيد آليات التواصل، وتحديد قائد للفريق المناسب في الجهة، وتحديد يوم ثابت كل أسبوع لتقيم الإنجاز، والتنسيق مع المعنيين لجمع البيانات المطلوبة، وحصر المسميات الوظيفية في الدائرة واستكمال إرسال لجميع الوثائق المطلوبة، والتعاون في تنفيذ المهام والتنسيق مع المستشار لتنفيذ الخطة.

وبينت حبش الدور الهام للأمناء والمدراء العامين عبر تمثيل الدائرة عند الحاجة في اجتماعات اللجنة التوجيهية، وتأمين الدعم وقيادة الفريق المناظر في الدائرة المعنية، والعمل على دعم المشروع من خلال تعميم أهميته على جميع الإدارات، ومتابعة الإنجازات في تطوير الأوصاف الوظيفية في الدائرة المعنية.

--(بترا)

ه ع/أز/ ع ط

21/02/2024 20:09:01