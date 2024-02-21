آلاف الأشخاص خارج البرلمان البريطاني دعماً لوقف إطلاق النار بغزة

آلاف الأشخاص خارج البرلمان البريطاني دعماً لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
2/21/2024 2:36:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 شباط (بترا)- تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، خارج مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، حيث سيصوت البرلمان في وقت لاحق على ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان دعما للاقتراح الذي تقدم به الحزب الوطني الإسكتلندي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو إلى وقف الحرب بشكل فوري ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
--(بترا)
ر ش/أز/ ع ط
21/02/2024 19:49:15
MENAFN21022024000117011021ID1107882193
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