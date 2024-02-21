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آلاف الأشخاص خارج البرلمان البريطاني دعماً لوقف إطلاق النار بغزة

2/21/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 21 شباط (بترا)- تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، خارج مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، حيث سيصوت البرلمان في وقت لاحق على ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان دعما للاقتراح الذي تقدم به الحزب الوطني الإسكتلندي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو إلى وقف الحرب بشكل فوري ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
--(بترا)
ر ش/أز/ ع ط
21/02/2024 19:49:15

MENAFN21022024000117011021ID1107882193

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