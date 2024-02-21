الكنيست يصادق على مقترح نتنياهو ضد اعتراف أميركي بدولة فلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 21 شباط (بترا) - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأغلبية 99 صوتا على الموافقة على مقترح تقدم به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد اعتراف بدولة فلسطينية، بزعم أنه "اعتراف من جانب واحد".
ويأتي اقتراح نتنياهو حسب صحيفة إيسرائيل هيوم العبرية على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية، وبهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يوجد إجماع في إسرائيل ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على هذا المقترح، وبتأييد وزراء كتلة "المعسكر الوطني" التي يرأسها بيني غانتس.
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
21/02/2024 19:40:49
MENAFN21022024000117011021ID1107882192
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