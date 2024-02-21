الكنيست يصادق على مقترح نتنياهو ضد اعتراف أميركي بدولة فلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 شباط (بترا) - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأغلبية 99 صوتا على الموافقة على مقترح تقدم به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد اعتراف بدولة فلسطينية، بزعم أنه "اعتراف من جانب واحد".

ويأتي اقتراح نتنياهو حسب صحيفة إيسرائيل هيوم العبرية على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية، وبهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يوجد إجماع في إسرائيل ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على هذا المقترح، وبتأييد وزراء كتلة "المعسكر الوطني" التي يرأسها بيني غانتس.

--(بترا)

م . ف/أز/ ع ط

21/02/2024 19:40:49