تكريم الجامعات المدرجة بالنسخة الأولى من التصنيف العربي بالقاهرة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إنه سيتم تسليم شهادات الجامعات العربية المدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات 2023، والصادر عن الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأشار سلامة إلى أن الاحتفال الذي سينظم غدا في القاهرة يأتي في إطار افتتاح النسخة الـ14 من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "إديوجيت" يشمل تكريم لفيف كبير من رؤساء الجامعات العربية، وتكريم 28 جامعة مصرية ظهرت ضمن قائمة النسخة الأولى للتصنيف.

وأشار إلى أن الهدف من التصنيف، تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الرابع من الجامعات، وتحقيق المستهدف بمواصلة تقديم تعليم عربى عالى الجودة يتوافق مع المعايير الدولية وينافس عالميًا في مختلف القطاعات والتخصصات، ويسهم في تنمية المجتمعات العربية.

ومن المقرر مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور محمد أيمن عاشور ضمن فعاليات الجِلسة الافتتاحية للملتقى الذي يتضمن كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية، ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، وأخرى لمدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة الدكتور محمد كمال، نيابة عن الدكتور محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وعرضا للدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام للاتحاد لمجالس البحث العلمي العربية، فضلا عن عرض للدكتور عمرو عزت سلامة.

وقال رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب الدكتور على شمس الدين، إن الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع يستضيف نحو 100 جامعة مصرية وعربية وأجنبية بخلاف لفيف من وكلاء الجامعات الأوروبية والأميركية والهندية للتباحث حول الفرص والنظم التعليمية.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

21/02/2024 19:37:27