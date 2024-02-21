تكريم الجامعات المدرجة بالنسخة الأولى من التصنيف العربي بالقاهرة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إنه سيتم تسليم شهادات الجامعات العربية المدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات 2023، والصادر عن الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وأشار سلامة إلى أن الاحتفال الذي سينظم غدا في القاهرة يأتي في إطار افتتاح النسخة الـ14 من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "إديوجيت" يشمل تكريم لفيف كبير من رؤساء الجامعات العربية، وتكريم 28 جامعة مصرية ظهرت ضمن قائمة النسخة الأولى للتصنيف.
وأشار إلى أن الهدف من التصنيف، تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الرابع من الجامعات، وتحقيق المستهدف بمواصلة تقديم تعليم عربى عالى الجودة يتوافق مع المعايير الدولية وينافس عالميًا في مختلف القطاعات والتخصصات، ويسهم في تنمية المجتمعات العربية.
ومن المقرر مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور محمد أيمن عاشور ضمن فعاليات الجِلسة الافتتاحية للملتقى الذي يتضمن كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية، ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، وأخرى لمدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة الدكتور محمد كمال، نيابة عن الدكتور محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وعرضا للدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام للاتحاد لمجالس البحث العلمي العربية، فضلا عن عرض للدكتور عمرو عزت سلامة.
وقال رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب الدكتور على شمس الدين، إن الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع يستضيف نحو 100 جامعة مصرية وعربية وأجنبية بخلاف لفيف من وكلاء الجامعات الأوروبية والأميركية والهندية للتباحث حول الفرص والنظم التعليمية.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
21/02/2024 19:37:27
MENAFN21022024000117011021ID1107882191
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