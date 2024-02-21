المنتخب الوطني للسيدات يفوز على غوام ويتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، إلى الدور نصف النهائي ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة، بعد فوزه اليوم الأربعاء على منتخب غوام بثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجل أهداف المنتخب: ميساء جبارة هدفين، ومدافعة غوام بالخطأ في مرمى فريقها.
ورفع المنتخب رصيده إلى 6 نقاط من فوزين على السعودية وغوام بانتظار مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب لبنان التي تقام يوم الجمعة المقبل.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
21/02/2024 19:33:38
MENAFN21022024000117011021ID1107882190
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