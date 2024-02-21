Thursday, 22 February 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني للسيدات يفوز على غوام ويتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

2/21/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، إلى الدور نصف النهائي ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة، بعد فوزه اليوم الأربعاء على منتخب غوام بثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجل أهداف المنتخب: ميساء جبارة هدفين، ومدافعة غوام بالخطأ في مرمى فريقها.
ورفع المنتخب رصيده إلى 6 نقاط من فوزين على السعودية وغوام بانتظار مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب لبنان التي تقام يوم الجمعة المقبل.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
21/02/2024 19:33:38

MENAFN21022024000117011021ID1107882190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث