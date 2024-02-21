المنتخب الوطني للسيدات يفوز على غوام ويتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، إلى الدور نصف النهائي ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة، بعد فوزه اليوم الأربعاء على منتخب غوام بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف المنتخب: ميساء جبارة هدفين، ومدافعة غوام بالخطأ في مرمى فريقها.

ورفع المنتخب رصيده إلى 6 نقاط من فوزين على السعودية وغوام بانتظار مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب لبنان التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

21/02/2024 19:33:38