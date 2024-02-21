الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للمملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

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عمان 21 شباط (بترا)– بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة.

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

--(بترا)

أز/ع ط

21/02/2024 19:35:01