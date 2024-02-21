الوحدات يتفوق على الرمثا ضمن دوري المحترفين لكرة القدم
التاريخ
2/21/2024 2:35:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- تفوق فريق الوحدات على الرمثا، اليوم الأربعاء، بـ3 أهداف دون رد في لقاء أقيم على ستاد عمان الدولي، ضمن اللقاءات المؤجلة من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، لمشاركة الوحدات في البطولات الأسيوية في المرحلة الماضية.
وسجل أهداف اللقاء محمد عبد المطلب ومهند أبو طه (هدفان)، ليرفع الوحدات رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الرمثا عند 16 في المركز الرابع.
--(بترا)
ض ع/أز / ع ط
21/02/2024 19:20:41
MENAFN21022024000117011021ID1107882188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.