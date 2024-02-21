البريزات: زراعة 4200 شجرة زيتون بمنطقة المدرس بالبترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 21 شباط (بترا) - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الأربعاء، إن السلطة تعمل حاليا على زراعة أكثر من 4200 شجرة زيتون لإعادة إحياء تجربة منطقة المدرس الأثرية.
جاء ذلك خلال رعايته فعالية نظمتها مديرية زراعة إقليم البترا بالتعاون مع فندق بترا كانيون، اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الشجرة، واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وأشار البريزات خلال الفعالية إلى الإنجازات المتحققة خلال عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وتراكم الإنجازات في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في المملكة.
وبين أن مسار المدرس السياحي، سيتم إحياؤه قريباً ليوفر تجربة مميزة لزوار مدينة البترا مع إمكانية إطلاعهم على طريقة عصر الزيتون قديماً.
وأكد أن السلطة تعمل على زيادة رقعة المساحة الخضراء، وإيلاء الأشجار والنباتات المزروعة والمساحات الخضراء مزيداً من الاهتمام عن طريق حمايتها وزرع مساحاتٍ جديدة وترميم المساحات المزروعة وإيجاد مشاريع مستقبلية في هذا الجانب.
من جهته قال مدير مديرية زراعة البترا، المهندس صالح المجالي إن المساحة القابلة للزراعة في اللواء تبلغ 90 ألف دونم، استغل منها 60 ألف، فيما تبلغ مساحة الحراج في اللواء 79 ألف دونم منها 70 ألفا حراج طبيعي.
--(بترا)
دط/ ن ح/ ع ط
21/02/2024 19:20:01
MENAFN21022024000117011021ID1107882187
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