البريزات: زراعة 4200 شجرة زيتون بمنطقة المدرس بالبترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 21 شباط (بترا) - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الأربعاء، إن السلطة تعمل حاليا على زراعة أكثر من 4200 شجرة زيتون لإعادة إحياء تجربة منطقة المدرس الأثرية.

جاء ذلك خلال رعايته فعالية نظمتها مديرية زراعة إقليم البترا بالتعاون مع فندق بترا كانيون، اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الشجرة، واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأشار البريزات خلال الفعالية إلى الإنجازات المتحققة خلال عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وتراكم الإنجازات في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في المملكة.

وبين أن مسار المدرس السياحي، سيتم إحياؤه قريباً ليوفر تجربة مميزة لزوار مدينة البترا مع إمكانية إطلاعهم على طريقة عصر الزيتون قديماً.

وأكد أن السلطة تعمل على زيادة رقعة المساحة الخضراء، وإيلاء الأشجار والنباتات المزروعة والمساحات الخضراء مزيداً من الاهتمام عن طريق حمايتها وزرع مساحاتٍ جديدة وترميم المساحات المزروعة وإيجاد مشاريع مستقبلية في هذا الجانب.

من جهته قال مدير مديرية زراعة البترا، المهندس صالح المجالي إن المساحة القابلة للزراعة في اللواء تبلغ 90 ألف دونم، استغل منها 60 ألف، فيما تبلغ مساحة الحراج في اللواء 79 ألف دونم منها 70 ألفا حراج طبيعي.

--(بترا)

دط/ ن ح/ ع ط

21/02/2024 19:20:01