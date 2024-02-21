وزير الزراعة يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي والوفد المرافق من أعضاء المجلس، بحضور السفير الجزائري عبد الكريم بحة.
وأكد الحنيفات عمق العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال البدء بمسار استثماري بالتوجه الى الجزائر الشقيقة وإنشاء شراكات أردنية جزائرية، خصوصا بعد رؤية التحديث السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن الأردن يسعى الى التكامل العربي وإزالة العوائق كافة التي تحول دون الاستثمار والتعاون مع الجزائر، مشيرا إلى أن وفدا من المستثمرين الأردنيين لمسوا التحديث الواضح للاستثمار في الجزائر، خلال زيارتهم مؤخرا.
وأبدى استعداد الوزارة للتعاون في مجال تبادل الخبرات خاصة في مجال استخدام المياه المدورة وإنتاج البذور، مبينا أن الأردن ينتج ما يزيد على 60 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، كما ان وزارة الزراعة لديها محطات زراعية واضحة من خلال خطة الزراعة المستدامة والذي انعكس على تطوير القطاع الزراعي والتمويل الموجه و التصنيع الزراعي والتسويق والحصاد المائي وإنتاج محاصيل العجز والتحريج المستدام وزيادة المساحة الخضراء باستخدام تقنيات حديثة مثل تقنية الشرنقة .
ولفت الحنيفات إلى معاناة المملكة من التحديات المتلاحقة بسبب الأوضاع السياسية في الإقليم والتغير المناخي وأزمات كورونا والأوكرانية الروسية والسورية، والحرب على غزة، الأمر الذي أدى إلى التطلع لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تم العمل على إنشاء صوامع أفقية وفرت في تكاليف إنشاء الصوامع وزادت من حجم التخزين، كما انه يتم حاليا إنشاء بنك للبذور والذي يعتبر بنكا إقليميا.
من جهته، بين رئيس المجلس الجزائري بوغالي، أن القطاع الزراعي مهما في حياة الشعوب ومن الضروري التواصل للتفاهم في المجال الزراعي والاستثمار، حيث تم تحفيز الاستثمار في الجزائر من خلال عدد من قوانين الإصلاحات ومنها قانون الاستثمار الجديد ونأمل زيادة التعاون مع وتبادل الخبرات مع الأردن في المستقبل القريب.
--(بترا)
رح/رق
21/02/2024 18:51:22
MENAFN21022024000117011021ID1107882186
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