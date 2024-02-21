وزير الزراعة يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي والوفد المرافق من أعضاء المجلس، بحضور السفير الجزائري عبد الكريم بحة.

وأكد الحنيفات عمق العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال البدء بمسار استثماري بالتوجه الى الجزائر الشقيقة وإنشاء شراكات أردنية جزائرية، خصوصا بعد رؤية التحديث السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن الأردن يسعى الى التكامل العربي وإزالة العوائق كافة التي تحول دون الاستثمار والتعاون مع الجزائر، مشيرا إلى أن وفدا من المستثمرين الأردنيين لمسوا التحديث الواضح للاستثمار في الجزائر، خلال زيارتهم مؤخرا.

وأبدى استعداد الوزارة للتعاون في مجال تبادل الخبرات خاصة في مجال استخدام المياه المدورة وإنتاج البذور، مبينا أن الأردن ينتج ما يزيد على 60 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، كما ان وزارة الزراعة لديها محطات زراعية واضحة من خلال خطة الزراعة المستدامة والذي انعكس على تطوير القطاع الزراعي والتمويل الموجه و التصنيع الزراعي والتسويق والحصاد المائي وإنتاج محاصيل العجز والتحريج المستدام وزيادة المساحة الخضراء باستخدام تقنيات حديثة مثل تقنية الشرنقة .

ولفت الحنيفات إلى معاناة المملكة من التحديات المتلاحقة بسبب الأوضاع السياسية في الإقليم والتغير المناخي وأزمات كورونا والأوكرانية الروسية والسورية، والحرب على غزة، الأمر الذي أدى إلى التطلع لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تم العمل على إنشاء صوامع أفقية وفرت في تكاليف إنشاء الصوامع وزادت من حجم التخزين، كما انه يتم حاليا إنشاء بنك للبذور والذي يعتبر بنكا إقليميا.

من جهته، بين رئيس المجلس الجزائري بوغالي، أن القطاع الزراعي مهما في حياة الشعوب ومن الضروري التواصل للتفاهم في المجال الزراعي والاستثمار، حيث تم تحفيز الاستثمار في الجزائر من خلال عدد من قوانين الإصلاحات ومنها قانون الاستثمار الجديد ونأمل زيادة التعاون مع وتبادل الخبرات مع الأردن في المستقبل القريب.

--(بترا)

رح/رق

21/02/2024 18:51:22