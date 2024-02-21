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إطلاق حملة حصالة الخير في 40 مدرسة بالطفيلة

2/21/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 21 شباط (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم في قصبة الطفيلة، حملة "حصالة الخير" بمشاركة 40 مدرسة أساسية وثانوية، تضم المعلمين والطلبة والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي.
وقال مدير تربية الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، إن الحملة تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024.
وأضاف خلال تفقده سير الحملة في عدد من المدارس، أن الحملة تهدف إلى تقديم المساعدة لمرضى السرطان والتخفيف عنهم، مثمنا جهود القائمين على الحملة والتي ستساهم في تحقيق حزمة من الأهداف التربوية والمجتمعية المنشودة.
وأكد أن التبرع لصالح مرضى السرطان يعتبر من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه المرضى ولمساعدتهم على تلقي أفضل العلاج، داعيا ضباط ارتباط المبادرة وبالتنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي على تفعيل الحملة والتواصل مع طلبة المدارس لغرس حب عمل الخير ومساعدة الأخرين وخاصة مرضى السرطان.
--(بترا)
س م/رق
21/02/2024 18:39:22

MENAFN21022024000117011021ID1107882185

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