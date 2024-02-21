إطلاق حملة حصالة الخير في 40 مدرسة بالطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 21 شباط (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم في قصبة الطفيلة، حملة "حصالة الخير" بمشاركة 40 مدرسة أساسية وثانوية، تضم المعلمين والطلبة والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي.
وقال مدير تربية الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، إن الحملة تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024.
وأضاف خلال تفقده سير الحملة في عدد من المدارس، أن الحملة تهدف إلى تقديم المساعدة لمرضى السرطان والتخفيف عنهم، مثمنا جهود القائمين على الحملة والتي ستساهم في تحقيق حزمة من الأهداف التربوية والمجتمعية المنشودة.
وأكد أن التبرع لصالح مرضى السرطان يعتبر من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه المرضى ولمساعدتهم على تلقي أفضل العلاج، داعيا ضباط ارتباط المبادرة وبالتنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي على تفعيل الحملة والتواصل مع طلبة المدارس لغرس حب عمل الخير ومساعدة الأخرين وخاصة مرضى السرطان.
--(بترا)
س م/رق
21/02/2024 18:39:22
MENAFN21022024000117011021ID1107882185
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