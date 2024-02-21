إعلان نقاط الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بيانات الطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024، ونقاطهم المحتسبة.

وقالت المديرية، إن هذا الإعلان جاء لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم، ولا يعتبر ترشيحاً لهم، وذلك وفقاً لتعليمات ومعايير الاستفادة من المنح والقروض، للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية.

وأضافت أن الطالب يمكنه الدخول إلى موقع مديرية البعثات الإلكتروني للاطلاع على هذه البيانات والنقاط المحتسبة، ومعايير وآليات احتسابها، باستخدام رقمه الوطني، وكلمة المرور التي أنشأها عند تقديم الطلب أول مرة.

وأوضحت أنه في حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه تقديم اعتراض إلكتروني، اعتباراً من اليوم 21 شباط الحالي، وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء 28 الشهر الحالي، على أن يحمّل الوثائق المعززة طلب اعتراضه.

وأكدت الوزارة أن تقديم طلبات الاعتراض سيكون إلكترونيا فقط، وأنها لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن تنظر في أي اعتراض ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحته.

وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة خلال نفس فترة الاعتراض، أن يتقدموا وباستخدام نفس الطلب أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة، كما يمكنهم الدخول على الرابط ( للاطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية والوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة.

وأكدت المديرية ضرورة الدخول أيضاً إلى الرابط التالي ( للتعرف على الوثائق المطلوب تحميلها لكل نوع من أنواع الاعتراضات، أو الاستفادة من الحالات الإنسانية لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، إذ أنه لن يسمح للطالب بعد إعلان النتائج تقديم أي وثيقة جديدة.

--(بترا)

أ ر/رق

21/02/2024 18:21:45