إعلان نقاط الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بيانات الطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024، ونقاطهم المحتسبة.
وقالت المديرية، إن هذا الإعلان جاء لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم، ولا يعتبر ترشيحاً لهم، وذلك وفقاً لتعليمات ومعايير الاستفادة من المنح والقروض، للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية.
وأضافت أن الطالب يمكنه الدخول إلى موقع مديرية البعثات الإلكتروني للاطلاع على هذه البيانات والنقاط المحتسبة، ومعايير وآليات احتسابها، باستخدام رقمه الوطني، وكلمة المرور التي أنشأها عند تقديم الطلب أول مرة.
وأوضحت أنه في حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه تقديم اعتراض إلكتروني، اعتباراً من اليوم 21 شباط الحالي، وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء 28 الشهر الحالي، على أن يحمّل الوثائق المعززة طلب اعتراضه.
وأكدت الوزارة أن تقديم طلبات الاعتراض سيكون إلكترونيا فقط، وأنها لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن تنظر في أي اعتراض ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحته.
وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة خلال نفس فترة الاعتراض، أن يتقدموا وباستخدام نفس الطلب أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة، كما يمكنهم الدخول على الرابط ( للاطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية والوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة.
وأكدت المديرية ضرورة الدخول أيضاً إلى الرابط التالي ( للتعرف على الوثائق المطلوب تحميلها لكل نوع من أنواع الاعتراضات، أو الاستفادة من الحالات الإنسانية لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، إذ أنه لن يسمح للطالب بعد إعلان النتائج تقديم أي وثيقة جديدة.
--(بترا)
أ ر/رق
21/02/2024 18:21:45
MENAFN21022024000117011021ID1107882184
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