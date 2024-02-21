الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين وعدد من الشهداء

MENAFN - Jordan News Agency)

الغمر 21 شباط (بترا)- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وعدد من الشهداء، تقديرا لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وجرت مراسم تسليم الميداليات خلال حفل أقيم بمنطقة الغمر بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من كبار الضباط.

وتقديرا لدورهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، سلم جلالة الملك ميدالية اليوبيل الفضي للمتقاعدين العسكريين:

الفريق المتقاعد زهير عبدالله زنونة.

الفريق المتقاعد عيد كامل الروضان.

الفريق المتقاعد حمزة عبدالله العزب.

الفريق المتقاعد محمد عبدالله الرقاد.

الفريق المتقاعد مازن منصور الرواشدة.

اللواء المتقاعد محمود فهاد الغنانيم.

اللواء المتقاعد محمد يوسف عتمه.

اللواء المتقاعد محمد إبراهيم أبو طبنجة.

اللواء المتقاعد سالم محمد خلف الربيحات.

العميد المتقاعد عبدالله الخوالدة.

العميد المتقاعد عياد عبدالله الدحيات.

العميد المتقاعد سامي هاني مهيار.

العقيد المتقاعد صقر سالم الخريشا.

العقيد المتقاعد زهير محمود عبيدات.

العقيد المتقاعد كامل ناجي عسالي.

المقدم المتقاعد إبراهيم محمد الجراح.

المقدم المتقاعد باسم حسن الفقير.

الرائد المتقاعد محمود فارس العياصرة.

الرائد المتقاعد محمد تركي سمارة.

النقيب المتقاعد علي سلامة المناصير.

الملازم/1 عصام سالم طوشان السكارنة.

الملازم/1 المتقاعد صابر خطار الهزايمة.

الملازم المتقاعد عاكف عيد الخوالدة.

الوكيل/1 المتقاعد محمد محمود المعايطة.

كما أنعم جلالة الملك على النقيب المتقاعد عبدالله محمد أبو رمان بميدالية اليوبيل الفضي.

وتقديرا لتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، سلم جلالة الملك ميدالية اليوبيل الفضي لذوي الشهداء:

الشهيد المقدم نواف سلمان أبو داري، وتسلمته زوجته سوسن.

الشهيد الرائد علي فليح الجبور، وتسلمته زوجته فاطمة.

الشهيد الملازم أول عدنان ذياب المساعيد، وتسلمه شقيقه نايف.

الشهيد الملازم أول عارف هارون الشماسين، وتسلمته زوجته انتصار.

الشهيد الوكيل أول جهاد محمود البطاحيش، وتسلمته زوجه انشراح.

الشهيد الوكيل أول عبدالكريم عايد السعيفان، وتسلمته زوجته كمايل.

الشهيد الوكيل أول قاسم محمد الظاهر، وتسلمته زوجته أمل.

الشهيد الوكيل خالد علي الربابعة، وتسلمته زوجته أسماء.

الشهيد الوكيل محمود سلامة الفراهيد، وتسلمته زوجته حنان.

الشهيد الوكيل حسين محمد حجاحجة، وتسلمته زوجته كوثر.

الشهيد الرقيب أول حربي عبيدالله الشمالات، وتسلمه ابنه سند.

الشهيد الرقيب مروان سعيد شفاقوج، وتسلمه شقيقه مالك.

الشهيد العريف أحمد نجم الجرايرة، وتسلمته والدته أمينة.

الشهيد العريف إبراهيم تحسين الصرايرة، وتسلمته والدته مهابة.

الشهيد العريف محمد علي الغويري، وتسلمه والده علي.

الشهيد العريف ذوقان مهاوش الشريدة، وتسلمه والده مهاوش.

الشهيد العريف رائد نوران المعيط، وتسلمه شقيقه عواد

الشهيد العريف يوسف سلامة المحادين، وتسلمه شقيقه منير.

الشهيد العريف غسان عباس طه، وتسلمه والده عباس.

الشهيد الجندي أول رايق محمد بعيرات، وتسلمته ابنته فداء.

الشهيد الشرطي شادي سليمان العساسفة، وتسلمه شقيقه أكرم.

كما أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على الشهداء:

الشهيد المقدم ناجي الحباشنة.

الشهيد الوكيل محمد سليمان الخوالدة.

الشهيد الرقيب أول هاني الحاتمي.

الشهيد الجندي أول موفق بريك.

--(بترا)

ن ح/رق

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21/02/2024 18:04:16