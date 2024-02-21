(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- وقعت مجموعة المطار الدولي، وشركة مياه الأردن - مياهنا، اتفاقية لتحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي.
وقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار نيكولا دفيليير، ورئيس هيئة مديري مياهنا المهندس سعد أبو حمور، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران.
وتهدف الاتفاقية إلى تمديد خط أنابيب مياه جديد بطول يزيد على 11 كيلو متر، يمتد من محطة القسطل الفرعية التابعة لـ "مياهنا" حتى المطار، بحيث يقع 4.6 كيلو متر منه خارج مرافق المطار، في حين يمتد 6.7 كيلو متر منه داخلها، وستمول مجموعة المطار تطوير البنية التحتية، بينما ستشرف "مياهنا" على الصيانة والإدارة التشغيلية لخط الأنابيب الواقع خارج مرافق المطار.
كما تهدف، إلى تطوير البنية التحتية لخدمة المياه ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر المياه في ظل التوسع المستمر للطيران الجوي المسير عبر المطار، والتزام المجموعة بتحسين العمليات الداخلية للمطار، وضمان اتساق الخدمات الأساسية المقدمة لمجتمعه، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن نقل المياه؛ تماشيا مع تمسك المجموعة بالممارسات المستدامة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطوط المياه في الربع الرابع من هذا العام.
من جهته، أكد أبو حمور، أهمية الاتفاقية كونها تتعلق بأحد أهم المرافق الحيوية في المملكة، وتشهد تعاون الطرفين لتحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتجسد الجهود المشتركة بين القطاعات الحيوية في المملكة.
بدوره، أكد العوران أن توريد المياه من الشبكة العامة إلى المطار الذي يعد بوابة وواجهة أساسية للمملكة، يشكل ضرورة ملحة، وأن شركة مياهنا ستبذل كل الجهود لاستدامته رغم التحديات التي يشهدها الوضع المائي الحالي في المملكة بشكل عام، وعمان بشكل خاص، وبما يسهم في تحسين البنية التحتية للمطار.
من جهته، قال دفيليير" نكرس جهودنا لإتباع ممارسات مسؤولة في إدارة الموارد والإشراف البيئي، كما نعمل بجد أيضا سعيا للنجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال شراكات فاعلة بين جهات القطاعين العام والخاص، ويعد تعاوننا مع "مياهنا" شهادة على ذلك".
--(بترا)
ن ش/ف م/رق
21/02/2024 17:46:37
MENAFN21022024000117011021ID1107882182
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