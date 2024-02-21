MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- وقعت مجموعة المطار الدولي، وشركة مياه الأردن - مياهنا، اتفاقية لتحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي.

وقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار نيكولا دفيليير، ورئيس هيئة مديري مياهنا المهندس سعد أبو حمور، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران.

وتهدف الاتفاقية إلى تمديد خط أنابيب مياه جديد بطول يزيد على 11 كيلو متر، يمتد من محطة القسطل الفرعية التابعة لـ "مياهنا" حتى المطار، بحيث يقع 4.6 كيلو متر منه خارج مرافق المطار، في حين يمتد 6.7 كيلو متر منه داخلها، وستمول مجموعة المطار تطوير البنية التحتية، بينما ستشرف "مياهنا" على الصيانة والإدارة التشغيلية لخط الأنابيب الواقع خارج مرافق المطار.

كما تهدف، إلى تطوير البنية التحتية لخدمة المياه ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر المياه في ظل التوسع المستمر للطيران الجوي المسير عبر المطار، والتزام المجموعة بتحسين العمليات الداخلية للمطار، وضمان اتساق الخدمات الأساسية المقدمة لمجتمعه، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن نقل المياه؛ تماشيا مع تمسك المجموعة بالممارسات المستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطوط المياه في الربع الرابع من هذا العام.

من جهته، أكد أبو حمور، أهمية الاتفاقية كونها تتعلق بأحد أهم المرافق الحيوية في المملكة، وتشهد تعاون الطرفين لتحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتجسد الجهود المشتركة بين القطاعات الحيوية في المملكة.

بدوره، أكد العوران أن توريد المياه من الشبكة العامة إلى المطار الذي يعد بوابة وواجهة أساسية للمملكة، يشكل ضرورة ملحة، وأن شركة مياهنا ستبذل كل الجهود لاستدامته رغم التحديات التي يشهدها الوضع المائي الحالي في المملكة بشكل عام، وعمان بشكل خاص، وبما يسهم في تحسين البنية التحتية للمطار.

من جهته، قال دفيليير" نكرس جهودنا لإتباع ممارسات مسؤولة في إدارة الموارد والإشراف البيئي، كما نعمل بجد أيضا سعيا للنجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال شراكات فاعلة بين جهات القطاعين العام والخاص، ويعد تعاوننا مع "مياهنا" شهادة على ذلك".

--(بترا)

ن ش/ف م/رق

21/02/2024 17:46:37