استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
2/21/2024 2:35:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 شباط (بترا)- استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الطفل أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، ووصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن عن استشهاده.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
21/02/2024 17:45:45
MENAFN21022024000117011021ID1107882181
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