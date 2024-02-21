استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 شباط (بترا)- استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الطفل أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، ووصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن عن استشهاده.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

21/02/2024 17:45:45