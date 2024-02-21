شؤون المرأة تلتقي مفوضة المساواة بين الجنسين القبرصية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- بحثت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، مع مفوضة المساواة بين الجنسين القبرصية، جوزي كريستودولو، والسفير القبرصي لدى الأردن، ميخاليس ايوانو، سبل تعزيز التعاون، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تمكين المرأة، والتوعية والحماية من العنف.

وبحسب بيان للجنة اليوم الأربعاء، استعرضت الأمينة العامة خلال اللقاء، الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020- 2025، وأبرز البرامج اللجنة والمستجدات على صعيد السياسات والتشريعات في الأردن الرامية إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، قالت مفوضة المساواة بين الجنسين، إن زيارتها للأردن هي الأولى في الخارج منذ توليها المسؤولية، وإن لديها الكثير لتتعلمه من رحلة الأردن وجهوده نحو مستقبل أفضل للفتيات والنساء وهو تحدي يواجه جميع الدول.

وأشارت كريستودولو إلى أن العنف ضد المرأة ما يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، واستيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، مؤكدة "علينا العمل معاً بشكل جاد لضمان مستقبل خالِ من العنف".

من جانبه، أشاد السفير القبرصي بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبنهجها التشاركي الشمولي مع شركائها.

وأكد حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون في الصعد كافة، مشيرا إلى أن زيارة المفوضة إلى الأردن ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قبرص والأردن، إضافة إلى التعاون القائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وقدمت عدد من ممثلات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، عرضا عن واقع الخدمات والبرامج المقدمة للنساء الناجيات من العنف، وما تتضمنه من خدمات التمكين وخدمات الدعم النفسي المقدم لهن ونهج دمجهن في مجتمعاتهن، إضافة إلى خدمات المساعدة القانونية للنساء في الأردن والخدمات الإيوائية.

وتخلل برنامج الزيارة، لقاء كريستودولو والسفير القبرصي مع مديرة شؤون المرأة العسكرية في القوات المسلحة الاردينة وقائد الشرطة النسائية في مديرية الامن العام وعدد من منتسبات القطاعين الأمني والعسكري حيث استعرضن التجربة الأردنية في مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام وابرز الانجازات في اطار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن بحضور هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما اطلعت مفوضة المساواة بين الجنسين القبرصية، على البرامج والتدخلات التي ينفذها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ودور مراكز الأميرة بسمة بنت طلال واللجان النسوية والشبابية فيها في الوصول الى المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة.

--(بترا)

وز/م ف/رق

21/02/2024 17:41:26