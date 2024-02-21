شؤون المرأة تلتقي مفوضة المساواة بين الجنسين القبرصية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- بحثت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، مع مفوضة المساواة بين الجنسين القبرصية، جوزي كريستودولو، والسفير القبرصي لدى الأردن، ميخاليس ايوانو، سبل تعزيز التعاون، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تمكين المرأة، والتوعية والحماية من العنف.
وبحسب بيان للجنة اليوم الأربعاء، استعرضت الأمينة العامة خلال اللقاء، الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020- 2025، وأبرز البرامج اللجنة والمستجدات على صعيد السياسات والتشريعات في الأردن الرامية إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، قالت مفوضة المساواة بين الجنسين، إن زيارتها للأردن هي الأولى في الخارج منذ توليها المسؤولية، وإن لديها الكثير لتتعلمه من رحلة الأردن وجهوده نحو مستقبل أفضل للفتيات والنساء وهو تحدي يواجه جميع الدول.
وأشارت كريستودولو إلى أن العنف ضد المرأة ما يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، واستيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، مؤكدة "علينا العمل معاً بشكل جاد لضمان مستقبل خالِ من العنف".
من جانبه، أشاد السفير القبرصي بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبنهجها التشاركي الشمولي مع شركائها.
وأكد حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون في الصعد كافة، مشيرا إلى أن زيارة المفوضة إلى الأردن ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قبرص والأردن، إضافة إلى التعاون القائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وقدمت عدد من ممثلات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، عرضا عن واقع الخدمات والبرامج المقدمة للنساء الناجيات من العنف، وما تتضمنه من خدمات التمكين وخدمات الدعم النفسي المقدم لهن ونهج دمجهن في مجتمعاتهن، إضافة إلى خدمات المساعدة القانونية للنساء في الأردن والخدمات الإيوائية.
وتخلل برنامج الزيارة، لقاء كريستودولو والسفير القبرصي مع مديرة شؤون المرأة العسكرية في القوات المسلحة الاردينة وقائد الشرطة النسائية في مديرية الامن العام وعدد من منتسبات القطاعين الأمني والعسكري حيث استعرضن التجربة الأردنية في مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام وابرز الانجازات في اطار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن بحضور هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما اطلعت مفوضة المساواة بين الجنسين القبرصية، على البرامج والتدخلات التي ينفذها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ودور مراكز الأميرة بسمة بنت طلال واللجان النسوية والشبابية فيها في الوصول الى المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة.
--(بترا)
وز/م ف/رق
21/02/2024 17:41:26
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