الملك خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بمنطقة الغمر: أنتم رمز الوفاء وقدوة الأجيال المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يستذكر بإجلال الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن والذود عن حماه.

الملك يؤكد ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم على الدوام.

الغمر 21 شباط (بترا)- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزازه برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وقال: أنتم رمز الوفاء، وقدوة الأجيال المقبلة.

وهنأ جلالته خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين، بمنطقة الغمر اليوم الأربعاء، رفاق السلاح المتقاعدين بمناسبة يوم الوفاء لهم، مقدرا تضحياتهم من أجل رفعة الأردن والأردنيين.

واستذكر جلالته، بحضور ذوي شهداء، بإجلال الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، والذود عن حماه.

وثمن جلالة الملك دور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن ومنجزاته، وعن قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية، مؤكدا ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم على الدوام.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي: نرحب بكم سيدي أجمل ترحيب بين جندكم الأوفياء ورفاق السلاح، الذين عاهدوا الله أن يبقوا مثلا للأمانة والوفاء والإخلاص في خدمة الوطن وقائده والذود عن الحمى بالمهج والأرواح.

وأضاف "ها هم اليوم يحتفلون بأيام تعد من أيام العز والفخار، بالذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالتكم سلطاتكم الدستورية، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين".

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى باستمرار إلى تفقد أحوال المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ووضع البرامج والخطط التي تهتم بهم وتسعى إلى دمجهم في الحياة المدنية وتفعيل خبراتهم في دعم مسيرة العمل والبناء والعطاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

من جهته، أعرب اللواء الركن المتقاعد عبدالله الشديفات في كلمة له عن شكره لجلالة الملك على رعايته السامية ليوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

واستذكر تضحيات نشامى الجيش العربي في الدفاع عن الوطن والأمة العربية في فلسطين والكرامة والجولان، ودورهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف اللواء المتقاعد الشديفات أنه ومنذ تسلمكم سلطاتكم الدستورية شهد الوطن تطورا ونهضة وتحديثا في مختلف المجالات، وعززتم ووطدتم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وأخذتم على عاتقكم الدفاع عن القضية الفلسطينية في شتى المحافل الدولية.

وأنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين وعدد من الشهداء.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الدكتور إسماعيل الشوبكي، وعدد من كبار الضباط.

--(بترا)

م ف/رق

21/02/2024 17:50:13