الزراعة والفاو توقعان اتفاقيتين لإقامة مشاريع في المحافظات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المهندس نبيل عساف اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لإقامة مشاريع مشتركة بين الوزارة والمنظمة تخدم عدة محافظات في المملكة.
وقال الحنيفات، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، إن الاتفاقية الأولى في محافظتي الكرك ومعان لإقامة مشروع زراعي وبتمويل من الحكومة الإسبانية بقيمة 300 ألف يورو، ويعمل على دعم المزارعين في أنشطة حصاد المياه والأنشطة الخاصة والتنمية الريفية واستخدام الطاقة الشمسية.
والاتفاقية الثانية في محافظات البلقاء وجرش وعجلون، لإقامة مشروع بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة مليون يورو، لدعم المزارعين في أنشطة حصاد المياه والأنشطة المصاحبة لها في التنمية الريفية ودعم مفهوم المدارس الحقلية ومدارس الأعمال الزراعية.
وأشار الحنيفات إلى أهمية المشاريع المشتركة مع منظمة الفاو، والتي تتوافق مع محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور بناء وتنظيم القطاع الزراعي بما يحقق التأهيل والتدريب للمزارعين، ونقل التكنولوجيا وبرامج الحصاد المائي بما يدعم خطط الأمن الغذائي.
--(بترا)
رح/م ف
21/02/2024 17:33:29
MENAFN21022024000117011021ID1107882175
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