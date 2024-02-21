الزراعة والفاو توقعان اتفاقيتين لإقامة مشاريع في المحافظات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المهندس نبيل عساف اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لإقامة مشاريع مشتركة بين الوزارة والمنظمة تخدم عدة محافظات في المملكة.

وقال الحنيفات، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، إن الاتفاقية الأولى في محافظتي الكرك ومعان لإقامة مشروع زراعي وبتمويل من الحكومة الإسبانية بقيمة 300 ألف يورو، ويعمل على دعم المزارعين في أنشطة حصاد المياه والأنشطة الخاصة والتنمية الريفية واستخدام الطاقة الشمسية.

والاتفاقية الثانية في محافظات البلقاء وجرش وعجلون، لإقامة مشروع بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة مليون يورو، لدعم المزارعين في أنشطة حصاد المياه والأنشطة المصاحبة لها في التنمية الريفية ودعم مفهوم المدارس الحقلية ومدارس الأعمال الزراعية.

وأشار الحنيفات إلى أهمية المشاريع المشتركة مع منظمة الفاو، والتي تتوافق مع محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور بناء وتنظيم القطاع الزراعي بما يحقق التأهيل والتدريب للمزارعين، ونقل التكنولوجيا وبرامج الحصاد المائي بما يدعم خطط الأمن الغذائي.

--(بترا)

رح/م ف

21/02/2024 17:33:29