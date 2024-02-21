المنتخب البارالمبي يُكثف استعداده للمشاركة بكأس العالم لرفع الأثقال

المنتخب البارالمبي يُكثف استعداده للمشاركة بكأس العالم لرفع الأثقال
التاريخ
2/21/2024 2:35:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- يستعد المنتخب الوطني البارالمبي للمشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال في شرم الشيخ، وهي محطة تأهيلية لدورة الألعاب البارلمبية باريس 2024، التي ستنطلق في 21 إلى 24 آذار المقبل.
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية اليوم الأربعاء، يكثف المنتخب تدريباته المتواصلة في مقر اللجنة البارالمبية، بتواجد جميع اللاعبين وتحت إشراف المدرب الفني ومساعده.
ويشارك المنتخب بـــ 8 لاعبين ولاعبات، بالبطولة التي يشارك بها 31 دولة .
--(بترا)
س ح/ ف م
21/02/2024 17:28:35
MENAFN21022024000117011021ID1107882174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.