المنتخب البارالمبي يُكثف استعداده للمشاركة بكأس العالم لرفع الأثقال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- يستعد المنتخب الوطني البارالمبي للمشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال في شرم الشيخ، وهي محطة تأهيلية لدورة الألعاب البارلمبية باريس 2024، التي ستنطلق في 21 إلى 24 آذار المقبل.

ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية اليوم الأربعاء، يكثف المنتخب تدريباته المتواصلة في مقر اللجنة البارالمبية، بتواجد جميع اللاعبين وتحت إشراف المدرب الفني ومساعده.

ويشارك المنتخب بـــ 8 لاعبين ولاعبات، بالبطولة التي يشارك بها 31 دولة .

--(بترا)

س ح/ ف م

21/02/2024 17:28:35