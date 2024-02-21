الوطني لشؤون الأسرة يعقد ورشة حولإدارة الحالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة بعنوان "إدارة الحالة منهج مؤسسي: النجاحات والمتطلبات".

وتأتي الورشة ضمن مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وهدفت إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المنفذة المشروع: معهد العناية بصحة الأسرة والطفل، وجمعية قرى الأطفال، مركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز التوعية والإرشاد الأسري بالزرقاء، وجمعيتي سيدات الطفيلة، والنساء العربيات، بما يعزز تقديم خدماتها ضمن منهجية إدارة الحالة من خلال تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات الخارجية التي تواجهها في إدارتها للحالات الواردة إليها.

وعُرضت في الورشة قصص نجاح لحالات تعاملت المؤسسات المشاركة معها والأساليب المتبعة في حل المشكلات ومواجهة التحديات، والدروس المستفادة من هذه التجارب.

وأوصى المشاركون بتعزيز وتكثيف الخدمات المقدمة من الشركاء في إقليم الجنوب، وتعزيز خدمات العلاج النفسي للمساء إليه وأسرته وتأهيل المسيء، بالإضافة إلى تحديث خريطة الخدمات من الشركاء بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للحالات.

--(بترا)

م ه/ن ح

21/02/2024 17:10:23