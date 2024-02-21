الوطني لشؤون الأسرة يعقد ورشة حولإدارة الحالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة بعنوان "إدارة الحالة منهج مؤسسي: النجاحات والمتطلبات".
وتأتي الورشة ضمن مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
وهدفت إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المنفذة المشروع: معهد العناية بصحة الأسرة والطفل، وجمعية قرى الأطفال، مركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز التوعية والإرشاد الأسري بالزرقاء، وجمعيتي سيدات الطفيلة، والنساء العربيات، بما يعزز تقديم خدماتها ضمن منهجية إدارة الحالة من خلال تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات الخارجية التي تواجهها في إدارتها للحالات الواردة إليها.
وعُرضت في الورشة قصص نجاح لحالات تعاملت المؤسسات المشاركة معها والأساليب المتبعة في حل المشكلات ومواجهة التحديات، والدروس المستفادة من هذه التجارب.
وأوصى المشاركون بتعزيز وتكثيف الخدمات المقدمة من الشركاء في إقليم الجنوب، وتعزيز خدمات العلاج النفسي للمساء إليه وأسرته وتأهيل المسيء، بالإضافة إلى تحديث خريطة الخدمات من الشركاء بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للحالات.
--(بترا)
م ه/ن ح
21/02/2024 17:10:23
MENAFN21022024000117011021ID1107882173
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