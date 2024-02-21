لجنة السلامة العامة بالمزار الشمالي توصي بإخلاء وإزالة بعض المباني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 شباط (بترا)- أوصت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء المزار الشمالي، بإخلاء بعض المنازل من ساكنيها بعد الكشف عليها، لحين إتمام عملية الترميم والصيانة.
كما أوصت اللجنة أيضا، لبلدية المزار الجديدة، بهدم و إزالة بعض المباني التي تخلو من السكان، وهي أبنية قديمة وآيلة للسقوط.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة اليوم الأربعاء، برئاسة مساعد متصرف لواء المزار الشمالي عبد الرحمن الشبل، على مجموعة من المباني والمنازل التي تعاني من وجود تصدعات وتشققات تؤثر على السلامة العامة للسكان.
وقال الشبل لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إنه تم تقييم حالة المباني وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها، حيث تبين للجنة خلال الجولة أن بعضها بحاجة لترميم وصيانة وبعضها بحاجة إلى هدم و إزالة.
وأكد أن هذه الجولة تأتي في إطار الجهود المستمرة للجنة، للحفاظ على سلامة المساكن والمنشآت في المنطقة، والتأكد من أن الأبنية تلبي المعايير الأمنية والصحية اللازمة للسكن، ويتوفر فيها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمجتمع المحيط بها، مؤكدا أنه سيتم الكشف على جميع المنازل التي تعاني من مشاكل إنشائية بشكل دوري.
ودعا الشبل المواطنين، إلى المشاركة الفعالة في جهود الحفاظ على سلامة المنازل والمباني السكنية، و أهمية الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الهياكل وتقليل المخاطر المحتملة.
من جهته، أكد رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان، أن البلدية ستنفذ وبشكل مباشر وحسب التشريعات النافذة، توصيات لجنة السلامة العامة، حيث إن قرار الهدم والإزالة هو من اختصاص المجلس البلدي بعد الأخذ بتوصية اللجنة.
ودعا إلى ضرورة التعاون المشترك بين السكان والجهات المعنية للحفاظ على سلامة المنطقة وتحسين ظروف السكن، منوها إلى أن سلامة المجتمع يعد أمرا لا يمكن التلاعب به ويجب أن يكون هدفا مشتركا للجميع.
--(بترا)
س ع/ ف م/رق
21/02/2024 17:03:34
MENAFN21022024000117011021ID1107882172
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