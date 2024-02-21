لجنة السلامة العامة بالمزار الشمالي توصي بإخلاء وإزالة بعض المباني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 شباط (بترا)- أوصت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء المزار الشمالي، بإخلاء بعض المنازل من ساكنيها بعد الكشف عليها، لحين إتمام عملية الترميم والصيانة.

كما أوصت اللجنة أيضا، لبلدية المزار الجديدة، بهدم و إزالة بعض المباني التي تخلو من السكان، وهي أبنية قديمة وآيلة للسقوط.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة اليوم الأربعاء، برئاسة مساعد متصرف لواء المزار الشمالي عبد الرحمن الشبل، على مجموعة من المباني والمنازل التي تعاني من وجود تصدعات وتشققات تؤثر على السلامة العامة للسكان.

وقال الشبل لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إنه تم تقييم حالة المباني وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها، حيث تبين للجنة خلال الجولة أن بعضها بحاجة لترميم وصيانة وبعضها بحاجة إلى هدم و إزالة.

وأكد أن هذه الجولة تأتي في إطار الجهود المستمرة للجنة، للحفاظ على سلامة المساكن والمنشآت في المنطقة، والتأكد من أن الأبنية تلبي المعايير الأمنية والصحية اللازمة للسكن، ويتوفر فيها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمجتمع المحيط بها، مؤكدا أنه سيتم الكشف على جميع المنازل التي تعاني من مشاكل إنشائية بشكل دوري.

ودعا الشبل المواطنين، إلى المشاركة الفعالة في جهود الحفاظ على سلامة المنازل والمباني السكنية، و أهمية الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الهياكل وتقليل المخاطر المحتملة.

من جهته، أكد رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان، أن البلدية ستنفذ وبشكل مباشر وحسب التشريعات النافذة، توصيات لجنة السلامة العامة، حيث إن قرار الهدم والإزالة هو من اختصاص المجلس البلدي بعد الأخذ بتوصية اللجنة.

ودعا إلى ضرورة التعاون المشترك بين السكان والجهات المعنية للحفاظ على سلامة المنطقة وتحسين ظروف السكن، منوها إلى أن سلامة المجتمع يعد أمرا لا يمكن التلاعب به ويجب أن يكون هدفا مشتركا للجميع.

--(بترا)

س ع/ ف م/رق

21/02/2024 17:03:34