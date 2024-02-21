Thursday, 22 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

2/21/2024 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، والوفد المرافق ، بحضور رئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب الدكتور محمد الخلايلة، والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.
وأشار الهواري خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الأول 2022 إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأهمية الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها القائدان.
وأكد أنّ الزيارة وفرت انطلاقة جديدة للعلاقات الأردنية الجزائرية في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والسياحة، والسياحة العلاجية والزراعة، وفي مجالات الطاقة وتأهيل وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التقني والمهني وبناء القدرات الصحية.
كما تحدث الهواري عن الزيارة التي قام بها الفريق الوزاري إلى الجزائر لمتابعة واستكمال البحث في ملفات التعاون التي جرت مناقشتها خلال لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك وفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار الهواري إلى أنّ الأردن أكد سابقاً على لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترحيبه بإعادة إحياء السياحة العلاجية التي كانت قائمة بين البلدين، والتي تكفل تسهيل علاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية.
كما أشار الهواري إلى التجربة الناجحة لشركات الأدوية الأردنية التي أقامت استثمارات في الجزائر وضرورة البناء عليها.
وبين الهواري أنّ هناك وفدا أردنيا سيرأسه أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية سيزور الجزائر قريبا، لاستكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بمعالجة المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية.
من جانبه، قال بوغالي أن العلاقات بين البلدين متجددة عبر التاريخ، وأن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للجزائر ولقائه بأخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعطت دفعة قوية للعلاقات الجزائرية الأردنية.
ولفت بوغالي إلى أنّ زيارتهم اليوم للأردن، تأتي لتدعيم وتعزيز هذه العلاقات، وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.
--(بترا)
ع د/ ف م/ف ق
21/02/2024 17:00:13

MENAFN21022024000117011021ID1107882171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث