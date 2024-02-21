وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا) - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، والوفد المرافق ، بحضور رئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب الدكتور محمد الخلايلة، والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.
وأشار الهواري خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الأول 2022 إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأهمية الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها القائدان.
وأكد أنّ الزيارة وفرت انطلاقة جديدة للعلاقات الأردنية الجزائرية في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والسياحة، والسياحة العلاجية والزراعة، وفي مجالات الطاقة وتأهيل وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التقني والمهني وبناء القدرات الصحية.
كما تحدث الهواري عن الزيارة التي قام بها الفريق الوزاري إلى الجزائر لمتابعة واستكمال البحث في ملفات التعاون التي جرت مناقشتها خلال لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك وفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار الهواري إلى أنّ الأردن أكد سابقاً على لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترحيبه بإعادة إحياء السياحة العلاجية التي كانت قائمة بين البلدين، والتي تكفل تسهيل علاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية.
كما أشار الهواري إلى التجربة الناجحة لشركات الأدوية الأردنية التي أقامت استثمارات في الجزائر وضرورة البناء عليها.
وبين الهواري أنّ هناك وفدا أردنيا سيرأسه أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية سيزور الجزائر قريبا، لاستكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بمعالجة المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية.
من جانبه، قال بوغالي أن العلاقات بين البلدين متجددة عبر التاريخ، وأن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للجزائر ولقائه بأخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعطت دفعة قوية للعلاقات الجزائرية الأردنية.
ولفت بوغالي إلى أنّ زيارتهم اليوم للأردن، تأتي لتدعيم وتعزيز هذه العلاقات، وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.
--(بترا)
ع د/ ف م/ف ق
21/02/2024 17:00:13
MENAFN21022024000117011021ID1107882171
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