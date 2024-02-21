وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، والوفد المرافق ، بحضور رئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب الدكتور محمد الخلايلة، والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.

وأشار الهواري خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الأول 2022 إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأهمية الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها القائدان.

وأكد أنّ الزيارة وفرت انطلاقة جديدة للعلاقات الأردنية الجزائرية في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والسياحة، والسياحة العلاجية والزراعة، وفي مجالات الطاقة وتأهيل وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التقني والمهني وبناء القدرات الصحية.

كما تحدث الهواري عن الزيارة التي قام بها الفريق الوزاري إلى الجزائر لمتابعة واستكمال البحث في ملفات التعاون التي جرت مناقشتها خلال لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك وفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الهواري إلى أنّ الأردن أكد سابقاً على لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترحيبه بإعادة إحياء السياحة العلاجية التي كانت قائمة بين البلدين، والتي تكفل تسهيل علاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية.

كما أشار الهواري إلى التجربة الناجحة لشركات الأدوية الأردنية التي أقامت استثمارات في الجزائر وضرورة البناء عليها.

وبين الهواري أنّ هناك وفدا أردنيا سيرأسه أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية سيزور الجزائر قريبا، لاستكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بمعالجة المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية.

من جانبه، قال بوغالي أن العلاقات بين البلدين متجددة عبر التاريخ، وأن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للجزائر ولقائه بأخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعطت دفعة قوية للعلاقات الجزائرية الأردنية.

ولفت بوغالي إلى أنّ زيارتهم اليوم للأردن، تأتي لتدعيم وتعزيز هذه العلاقات، وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.

--(بترا)

ع د/ ف م/ف ق

21/02/2024 17:00:13