إغلاق جزئي لجسر الدوار الثامن لصيانة فواصل التمدد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة لبعض فواصل التمدد على جسر الدوار الثامن، ضمن أعمال صيانة فواصل التمدد في جسور محافظات المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام إغلاق السير جزئياً على أحد مسارب الجسر ولحين إتمام أعمال الصيانة ومن ثم الانتقال إلى المسرب الآخر بنفس آلية العمل وحسب المخطط المرفق اعتبارا من فجر يوم الجمعة وحتى مساء ذات اليوم.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة وحسب مواصفات الوزارة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

--(بترا)

م ح/م ف

21/02/2024 16:56:35