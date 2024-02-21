حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- نظم برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، ورشتي عمل لمقدمي الخدمات المالية في الأردن، والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار إحدى شركاء (إقلاع)، والشركة الأردنية لضمان القروض.
واستعرض المشاركون في الورشتين برامج ضمان القروض، والوضع الحالي للوصول إلى التمويل، وأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية وتحديات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.
وكشفت دراسات أجراها شركاء برنامج (إقلاع) التنفيذيين وهم مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار ودالبيرغ، ترددًا ملحوظًا لدى البنوك تجاه إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة بسبب ارتفاع مخاطر الإقراض بسبب عدم قدرة هذه المشاريع على توفير الضمانات، ومحدودية الثقافة المالية مثل إجراءات تنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار والتعثر، وسوء مسك الدفاتر لدى المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.
وقال مدير برنامج إقلاع ليث القاسم، "على الرغم من وجود نظام مصرفي قوي والتزايد في عدد أصحاب رأس المال الاستثماري الجريء، تواجه المشاريع متناهية الصغر والصغيرة عقبات كبيرة في تأمين رأس المال"، موضحا ان قروض البنوك التجارية لهذه المشاريع لا تشكل سوى 3 بالمئة من إجمالي القروض التجارية، بسبب المخاطر العالية الناجمة عن إقراض أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.
وأشار القاسم الى أن برنامج إقلاع يسعى من خلال ومبادراته إلى تجسير الفجوة بين هذه المشاريع ومقدمي الخدمات المالية في الأردن"، لافتا الى ان هاتين الورشتين تهدفان الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على التمويل وفهمها بشكل أفضل وتحديد وسائل التغلب على هذه التحديات.
وأكد أهمية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض الرائدة في هذا المجال لتسهيل الحوار وتوفير خطط ضمان للقروض تلبي احتياجات هذه المشاريع.
من جهته قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إن تعامل الشركة مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر يتيح الفرصة لبحث ومراجعة وتطوير البرامج التي توفرها الشركة وتوضيح دورها في تعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل بشكل أفضل، لافتا الى أن الجلسات الحوارية ضمن برنامج إقلاع وبالتعاون مع ميرسي كور ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار سيمكن الشركة من تقديم وعرض برامج الشركة المختلفة.
وأضاف، إن برامج ضمان القروض هي الأداة الآمنة واللازمة لتسهيل تمويل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع فرص التمويل للشركات من خلال تقديم ضمانات إضافية ضمن برامجها القائمة واستحداث برامج جديدة تخدم الاقتصاد الوطني والمشاريع الناشئة والريادية في المملكة، وبما يسهم في تعزيز جهود الأردن في الحد من الفقر والبطالة.
ويهدف برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، الذي بدأ في أيار 2022 ومدته خمس سنوات، إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة في الأردن في وجه الصدمات.
ويقوم نهج البرنامج على البحث في سبل جديدة لممارسة الأعمال وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق والخدمات، ويركز البرنامج على أربعة قطاعات أساسية هي: الزراعة، والضيافة والسياحة، والتصنيع، والخدمات، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا واستخدامها. ويطبق البرنامج في جميع الأنشطة منظوراً يراعي النوع الاجتماعي والشباب والدمج الاجتماعي.
--(بترا)
رش/ اح
21/02/2024 16:15:10
MENAFN21022024000117011021ID1107882169
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