حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- نظم برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، ورشتي عمل لمقدمي الخدمات المالية في الأردن، والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار إحدى شركاء (إقلاع)، والشركة الأردنية لضمان القروض.

واستعرض المشاركون في الورشتين برامج ضمان القروض، والوضع الحالي للوصول إلى التمويل، وأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية وتحديات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

وكشفت دراسات أجراها شركاء برنامج (إقلاع) التنفيذيين وهم مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار ودالبيرغ، ترددًا ملحوظًا لدى البنوك تجاه إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة بسبب ارتفاع مخاطر الإقراض بسبب عدم قدرة هذه المشاريع على توفير الضمانات، ومحدودية الثقافة المالية مثل إجراءات تنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار والتعثر، وسوء مسك الدفاتر لدى المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.

وقال مدير برنامج إقلاع ليث القاسم، "على الرغم من وجود نظام مصرفي قوي والتزايد في عدد أصحاب رأس المال الاستثماري الجريء، تواجه المشاريع متناهية الصغر والصغيرة عقبات كبيرة في تأمين رأس المال"، موضحا ان قروض البنوك التجارية لهذه المشاريع لا تشكل سوى 3 بالمئة من إجمالي القروض التجارية، بسبب المخاطر العالية الناجمة عن إقراض أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.

وأشار القاسم الى أن برنامج إقلاع يسعى من خلال ومبادراته إلى تجسير الفجوة بين هذه المشاريع ومقدمي الخدمات المالية في الأردن"، لافتا الى ان هاتين الورشتين تهدفان الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على التمويل وفهمها بشكل أفضل وتحديد وسائل التغلب على هذه التحديات.

وأكد أهمية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض الرائدة في هذا المجال لتسهيل الحوار وتوفير خطط ضمان للقروض تلبي احتياجات هذه المشاريع.

من جهته قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إن تعامل الشركة مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر يتيح الفرصة لبحث ومراجعة وتطوير البرامج التي توفرها الشركة وتوضيح دورها في تعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل بشكل أفضل، لافتا الى أن الجلسات الحوارية ضمن برنامج إقلاع وبالتعاون مع ميرسي كور ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار سيمكن الشركة من تقديم وعرض برامج الشركة المختلفة.

وأضاف، إن برامج ضمان القروض هي الأداة الآمنة واللازمة لتسهيل تمويل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع فرص التمويل للشركات من خلال تقديم ضمانات إضافية ضمن برامجها القائمة واستحداث برامج جديدة تخدم الاقتصاد الوطني والمشاريع الناشئة والريادية في المملكة، وبما يسهم في تعزيز جهود الأردن في الحد من الفقر والبطالة.

ويهدف برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، الذي بدأ في أيار 2022 ومدته خمس سنوات، إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة في الأردن في وجه الصدمات.

ويقوم نهج البرنامج على البحث في سبل جديدة لممارسة الأعمال وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق والخدمات، ويركز البرنامج على أربعة قطاعات أساسية هي: الزراعة، والضيافة والسياحة، والتصنيع، والخدمات، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا واستخدامها. ويطبق البرنامج في جميع الأنشطة منظوراً يراعي النوع الاجتماعي والشباب والدمج الاجتماعي.

--(بترا)

رش/ اح

21/02/2024 16:15:10