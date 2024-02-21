مالية الأعيان تناقش موازنة الاقتصاد الرقمي والريادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 21 شباط (بترا)– ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال العين المعشر، بحضور الوزير أحمد الهناندة، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وللاطلاع على ما رصد منها للنفقات الجارية، والمشاريع الرأسمالية، ومدى توافق ذلك مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى دور الوزارة المهم في أتمتة القطاع العام، وما حققته في خطة الأتمتة وصولاً للحكومة الإلكترونية، مؤكدًا أهمية التشاركية مع شركات الاتصالات.

من جانبه قال الهناندة، إن موازنة الوزارة المرصودة بلغت 41.44 مليون دينار، منها 9.78 مليون للنفقات الجارية، و31.66 مليون للمشاريع الرأسمالية.

وقال إن الأردن نجح في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها خدمة"كليك"، مشيرًا إلى أن الخدمات الإلكترونية تحتاج إلى مزيد من الوقت، لتجاوز بعض التحديات، ومنها أمور قانونية تحتاج لبعض التعديلات التشريعية، وتغيير الثقافة المؤسسية للتحول من الخدمات التقليدية للإلكترونية.

وأضاف الوزير الهناندة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ومدير عام صندوق توفير البريد فادي شناعة، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية ومراكز بيانات، بالتوازي مع تنفيذ مشروع للأمن السيبراني، وشبكة الألياف الضوئية.

وأوضح أنه جرى إصدار مليون هوية رقمية، وأن الهوية الرقمية سيتم اعتمادها في البنوك وعند كاتب العدل، مشيرًا إلى وجود ألف خدمة رقمية تشكل 60 بالمئة من الخدمات الحكومية المستخدمة بشكل كبير ويومي.

وأكد الهناندة، بحضور أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ومدير عام شركة البريد هنادي الطيب، أن منصة "سند" هي المنصة المعتمدة وتقدم خدمات رقمية متعددة بوجود أعلى المعايير والمقاييس، مبينا أن تطوير البنية التحتية وأتمتة الخدمات جاء لتوفير بيئة استثمارية محفزة لجذب رأس المال.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشاريع منها مركز للذكاء الاصطناعي، وقرية للإبداع والابتكار في العقبة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى افتراضي في السلط، وتأسيس مركز متخصص بالألعاب الإلكترونية.

وأكد الهناندة أن الوزارة وضعت خطة لاحتضان المشاريع المقدمة وتمكين الشباب، حيث يتم تقديم الأفكار على "الساند-بوكس" واعتمادها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة المعنية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع صندوق أبو ظبي للتنمية من خلال مذكرة تفاهم بقيمة مئة مليون لأتمتة القطاع الصحي، مبيناً أن العمل في الوزارة جارٍ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعام 2025.

وأشاد الهناندة بنجاح صندوق توفير البريد، الذي يقدم الخدمة للمواطن وتمويله بشكل سهل بما يتناسب مع البيئة التمويلية الموجودة وتطوير الصندوق هو ضمن الخطة الموضوعة لتحفيز المواطنين للتعامل مع الصندوق ومن ضمن هذا التطوير استخدام التمويل الإسلامي.

بدوره قال الداوود، إن المحافظة على شركة البريد الأردني واجب وطني لما تعنيه الشركة من تاريخ مرتبط بالمملكة، لافتًا إلى الدعم الحكومي الذي وجه باعتماد الشركة ناقلا رسميا للطرود الحكومية والتعاون مع هيئة الاتصالات.

وبين أن أنه يتم تقديم الخدمات من خلال توزيع الأدوية المزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة، والعمل جار لاعتماد الشركة من قبل الخدمات الطبية الملكية، واعتمادها لايصال الأوراق الصادرة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بسرعة منافسة.

وكشف الداوود عن وجود تعاون مع الشركات العالمية والدول المجاورة لإيصال الطرود للمحافظات، مؤكداً رصد 3.5 مليون دينار لشركة البريد من خلال دراسة تم اعتمادها لاستدامة تقديم الخدمة الشمولية.

من ناحيته، قال السرجان، إن الهيئة معنية بقطاع الاتصالات من خلال مواكبة دينامكية تطور القطاع، لافتًا إلى أنه يتم بالتعاون مع شركات الاتصالات وضع بنية تحتية متطورة تقدم خدمة الجيل الخامس، وإدخال خدمات مهمة في الخدمات الرقمية المقدمة، إذ يعتبر الأردن من الدول الرائدة في إدخال الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في المحافظات، تتم بشكل تدريجي حيث تمثل كلف الطاقة، وارتفاع أسعار الأجهزة المستخدمة، التحدي الأبرز الذي يواجه انتشار خدمة الجيل الخامس.

وبين السرحان أن الهيئة تقوم بتنظيم قطاع الاتصالات وتقديم التشريعات التي تتواءم مع التطور الحاصل في القطاع، إذ جرى اعتماد رقم الاتصال ونقله لملكية المواطن وتثبيته في الهوية الرقمية.

وتحدث عن التعاون مع الشركات لرفع سوية الخدمة المقدمة للمواطن ومنها اعتماد خدمة التجوال المحلي حيث يتم التعاون فيما بين الشركات بخصوص أبراج الاتصال بحيث تكون مشتركة.

وكشف السرحان عن أن الهيئة تعمل على اعتماد الأقمار الصناعية في المناطق السياحية والأثرية، وتفعيل التغطية في تلك المناطق، موضحاً ان الهيئة اعتمدت تعليمات جديدة تتواءم مع التطور في القطاعات المتنوعة منها تعليمات تتعلق بمواصفات الأجهزة المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة، والتقنيات الحديثة في بعض القطاعات الزراعية منها.

وأشار إلى أنه تم تعديل تعليمات الأعمال الريادية لمنح الريادين فرصة تجريبية ومن ثم ترخيصه بهدف تحفيز وتمكين الشباب، مبينا الحاجة لبعض التعديلات من ضمنها حصرية الخدمة المقدمة في بعض المناطق.

بدوره قال شناعة، إن صندوق توفير البريد طور من عمله بما يتواءم مع البيئة التمويلية وتقديم خدمات جديدة من خلال التحول للتمويل الإسلامي ما حقق عوائد ايجابية، مشيرا إلى تقديم منتجات وبرامج جديدة يخدم المنتفعين وتسهيل التمويل.

--(بترا)

م ش/ن ح/ف ق

21/02/2024 16:10:32