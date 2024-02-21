العدل: سيادة القانون ركن أساسي في النهج الديمقراطي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أكدت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل، خلود العبادي، أن سيادة القانون ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي وأن دور الوزارة يكمن في تعزيز الممارسات الفضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة في توفير بيئة تشريعية مناسبة لذلك.

وأضافت خلال لقائها المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية المهندس إياد المعادات وأعضاء المعهد، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.

وأكدت أن الوزارة تقوم برسم السياسات بما يدعم ويعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يستطيع الشباب القيام به باعتبارهم جزءا مهما في المجتمع والصوت المؤثر والأقرب لفئتهم، وأن الشباب الأردني حاضر اليوم وعماد المستقبل.

واستمع الحضور إلى عرض قدمه الشباب من فريق قطاع العدل والتشريعات حول المشروع التنفيذي الخاص بالحكومة الشبابية الهادف إلى توسيع نظام المساعدة القانونية في الأردن لتوفير الدعم القانوني الشامل للفئات المحتاجة، وعرض آخر قدمه الشباب من أعضاء فريق اللجنة القانونية عن ورقة السياسات خاص بالبرلمان الشبابي يتعلق بدراسة ضمانات حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني.

من جانبه، أشاد المعادات بجهود وطاقات وزارة العدل لرفع وعي الشباب ودعمهم في جميع المجالات المتعلقة بقطاع العدالة.

--(بترا)

ب ص/م ف/رق

21/02/2024 16:05:43