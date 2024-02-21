السفارة السعودية في عمان تحتفي بيوم التأسيس

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 21 شباط(بترا)-صالح الخوالدة- أقامت السفارة السعودية في عمان اليوم الأربعاء ، حفلاً بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية.

وحضر الحفل الذي أقيم في مقر السفارة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرا الداخلية مازن الفراية، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن.

وقال السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، "إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي لتأسيس الدولة السعودية يعد مصدر فخر واعتزاز بهذا التاريخ المشرف لهذه الدولة، ونعبّر من خلالها عن الاعتزاز بالجذور الراسخة والهوية المتجذرة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه منتصف عام 1139هـ، الموافق للثاني والعشرين من شباط عام 1727 للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية".

وأكد السفير السديري أن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة الوطن والمواطن لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة وحتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة، منوها بما شهدته السعودية منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر.

ورفع السفير السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

--(بترا)

ص خ/ف ق

21/02/2024 16:05:07