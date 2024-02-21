السفارة السعودية في عمان تحتفي بيوم التأسيس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط(بترا)-صالح الخوالدة- أقامت السفارة السعودية في عمان اليوم الأربعاء ، حفلاً بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية.
وحضر الحفل الذي أقيم في مقر السفارة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرا الداخلية مازن الفراية، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن.
وقال السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، "إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي لتأسيس الدولة السعودية يعد مصدر فخر واعتزاز بهذا التاريخ المشرف لهذه الدولة، ونعبّر من خلالها عن الاعتزاز بالجذور الراسخة والهوية المتجذرة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه منتصف عام 1139هـ، الموافق للثاني والعشرين من شباط عام 1727 للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية".
وأكد السفير السديري أن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة الوطن والمواطن لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة وحتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة، منوها بما شهدته السعودية منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر.
ورفع السفير السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
--(بترا)
ص خ/ف ق
21/02/2024 16:05:07
MENAFN21022024000117011021ID1107882166
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