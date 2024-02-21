اختتام مشروع التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر في التربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان21 شباط (بترا)- أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور فيصل الهواري، اليوم الأربعاء، أهمية توعية الطلبة بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعامل بحذر مع المعلومات عبر الإنترنت.

وأضاف خلال اختتام مشروع "التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر" الذي ينفذ بالشراكة بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومبادرة مدرستي، وبدعم من السفارة القبرصية بالأردن، أن الوزارة تسعى من خلال تيسير تنفيذ مثل هذه المشاريع في المدارس الحكومية، إلى نشر الوعي حول قضايا الجرائم الإلكترونية والتنمر والحفاظ على الأمان الرقمي.

ونُفذ المشروع عبر شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة المجتمعية.

من جانبها، أعربت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، عن اعتزازها بإنجازات مشروع التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر، الهادف إلى تعزيز مهارات الطلبة وزيادة فهمهم لكيفية التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية والتنمر للطلبة في المدارس، والذي يأتي ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن لعام 2020-2025.

وبينت أن المشروع تم تنفيذه في 30 مدرسة حكومية في الأقاليم الثلاثة، وتضمّن برنامجا تدريبيا لـ85 من الكوادر التعليمية من معلمين ومعلمات ومرشدين ومرشدات في المدارس المختارة، واستهداف 1200 من الطلبة والكشافة في برنامج التوعية.

من جانبهما، بينت مفوض المساواة بين الجنسين في قبرص" جوزي كريستودولو"، والسفير القبرصي في عمان ميخاليس ايواتو، في كلمة مشتركة، أن المشروع يحظى باهتمام كبير، نظراً لخطورة ظاهرة الجرائم الإلكترونية والتنمر الإلكتروني، مشيرين إلى أن هذه الآفة هي عالمية تشمل جميع دول العالم وليست حصراً على عدد من الدول.

وأعربا عن شكرهما لوزارة التربية والتعليم، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومبادرة "مدرستي"، لجهودهم التي أسهمت في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع من خلال الورشات التدريبية التفاعلية والجلسات التوعوية والأندية الطلابية التي تم تقديمها في المدارس الأردنية المستهدفة.

من جانبها، بينت مديرة مشروع التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر في مبادرة "مدرستي" رند بدران، أثر هذا المشروع على المدارس المشاركة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعنى بتوفير بيئات تعليمية آمنة وديناميكية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم بهدف الوقاية من العنف القائم على الدور المجتمعي.

وأوضحت انه تم العمل على ذلك من خلال تمكين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكشافة في المدارس من قيادة التدخلات في مدارسهم، ومن خلال تمكين الطلاب من فهم أفضل لكيفية حماية أنفسهم وتفعيل دور الكشافة ليكونوا أذرعا للكادر التعليمي وعبر تعلم الأقران، إضافة إلى تمكينهم ليكونوا خط الدفاع الأول للطلاب الذين يعانون من هذه الجرائم.

كما أشادت بدور وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في تنفيذ هذا المشروع عن طريق مشاركتهم بالدورة التدريبية المقدمة للمعلمين والمرشدين وتوضيح الجانب القانوني والدور الذي تقدمه الوحدة في خدمة المواطنين بسرية تامة وفاعلية لحمايتهم.

بدوره، لفتت مدير التربية والتعليم للواء الجيزة أحمد المساعفة، إلى أهمية وجود مثل هذه البرامج في لواء الجيزة لخدمة طلاب وطالبات المنطقة، مشيرة إلى أن الورشة التدريبية تهدف إلى حماية الطلبة من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية وأخلاقية ومخاطر سلوكية.

وبينت الطالبة سجا المصري، في كلمة نيابة عن زميلاتها المشاركات في المشروع؛ أثر المشروع عليهن في توعيتهن حول المخاطر التي تنتشر عبر الانترنت، مؤكدة أهمية المعرفة التي تحصلن عليها.

--(بترا)

ع س/ف م/رق

21/02/2024 16:03:29