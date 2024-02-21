تربية النواب تُناقش تحديات المدارس الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، إن تحديات قطاع التعليم تحتاج من الجميع بذل جهود مُضنية من أجل حلها، والنهوض بهذا القطاع مُجددًا، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا بهذه العملية.

وأضاف المومني خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء بحضور أعضاء لجنة التعليم في غرفة تجارة الأردن، ومُمثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، جرى فيه مُناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجه قطاع المدارس الخاصة، الذي يبلغ عدد طلبته اكثر من نصف مليون طالب وطالبة، مشيرا الى أن قطاع التعليم والنهوض به يحظى باهتمام ملكي كبير.

بدورهم، أكد النواب: محمد عكور، خالد أبو حسان، أسماء الرواحنة، زهير السعيديين، هيثم زيادين، على الخلايلة، أهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في عملية التنمية، موضحين أن أحد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم، هي تمكين القطاع الخاص ضمن إطار تشريعي يُنظم عمل المدارس الخاصة ويحفظ حقوق المواطنين.

من جانبهم، قال الحضور إن عدد المدارس الخاصة في الأردن يبلغ نحو 3600 مدرسة منها 22 رسومها وأقساطها مُرتفعة، كونها تُعتبر "مدارس نخبة".

وأضافوا أن لجنة التعليم في غرفة التجارة ليست بديلا عن النقابة، خصوصًا وأن هُناك نقاط تقاطع وتعاون مُشترك في كثير من القضايا والمواضيع المُهمة بين الطرفين.

--(بترا)

م خ / اح

21/02/2024 15:54:30