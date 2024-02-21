رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً كويتياً

عمان 21 شباط (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، وفداً عسكرياً كويتياً برئاسة معاون العمليات والتدريب اللواء الركن الدكتور فالح شجاع فالح. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين. --(بترا) ل م/رق 21/02/2024 15:47:35

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