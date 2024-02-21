MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قالت مُساعدة رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، إن قطاع الشباب شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، نقلة نوعية توجت بالإصلاحات السياسية، وحزمة قوانين مُنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأكدت شريم، "أننا مُقبلون على استحقاقات دستورية هامة، تتمثل بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة" ، مُشيرة إلى أن مجلس النواب الـ 20 سيكون أكثر إشراقًا بالشباب الفاعل والقادر على إحداث التغيير الإيجابي المنشود.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، حول شكل مجلس النواب الـ20، في متحف الحياة البرلمانية، نظمتها شريم بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، تلتها مناظرة بين الشباب المُشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية بعنوان "تأثير الأحزاب على مجلس النواب العشرين"، بحضور مُدير الصندوق مازن طبلت، والنواب: المهندسة مروة الصعوب، والدكتور محمد الهلالات، والمُحامي رمزي العجارمة.

وأشادت شريم بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الذي يدعم الشباب، ويُساهم في تطوير قُدراتهم، وصقل مهاراتهم، ابتداءً من مؤسسة ولي العهد، وصولًا إلى لقاءات سموه مع الشباب، والتي يؤكد دومًا من خلالها ضرورة التركيز على بناء الشخصية الإيجابية للشباب، وتعزيز قيمهم الانتمائية، وتنمية روح العمل الجماعي والتطوعي والمواطنة الفاعلة لديهم.

كما أشارت إلى حرص مجلس النواب على دعم الشباب وتمكينهم في الحياة السياسية والحزبية وانخراطهم بها، بما يُسهم في تعزيز مُشاركتهم في العمل السياسي، مُعربة عن فخرها واعتزازها بالطاقات الشبابية والأفكار الإبداعية التي يمتلكها شباب الزمالة البرلمانية.

وقالت شريم، إن البيئة التشريعية مُحفزة للشباب والمرأة، للانخراط بالحياة السياسية والحزبية، موضحة أن هُنالك فُرصا جديدة وغير مسبوقة لهم للمُشاركة السياسية، الأمر الذي يعني ضرورة استثمارها واستغلالها.

وأكدت أن الشباب يقف اليوم على عتبة مرحلةٍ جديدة، سيُحقق فيها مُكتسبات سياسية وازنة، وذلك بسبب التعديلات التشريعية الأخيرة الضامنة لحقوقهم، تحديدًا في الدستور الأردني وقانوني الأحزاب والانتخاب.

وشددت شريم على أن مشروع التحديث السياسي يعتمد في نجاحه على فئة الشباب، لأنها الفئة الأكبر، وتُشكل 65 بالمئة من المُجتمع الأردني، ولأن الشباب الأردني بطبيعته فاعل ومُشارك، ويستطيع المُساهمة في عملية التحديث والتطوير.

بدوره، أعرب طبلت عن تقديره لتعاون مجلس النواب في تنفيذ مشاريع التمكين السياسي للشباب الأردني، والتي تُسهم بشكل عملي في ايجاد قيادات شبابية فاعلة في الحياة السياسية.

وقال: إننا على أعتاب مرحلة جديدة ومقبلون على قمة هرم الإصلاح السياسي "الانتخابات النيابية"، موضحة أنه يتوجب على الجميع

إنجاح المشروع الإصلاحي الكبير.

--(بترا)

م خ / ف م/ف ق

21/02/2024 15:45:47