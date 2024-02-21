انطلاق فعاليات منتدى الامن والتنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- عامر حياصات- انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى الأمن والتمنية المستدامة، بتنظيم من المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، ونشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي رعى افتتاح المنتدى، إن عملية التنمية المستدامة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحسين رفاهية الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والقضاء على الفقر، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم الجيد، وفرص العمل المناسبة، وزيادة النمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، والمواءمة بين الاستهلاك والإنتاج، واستثمار الموارد البشرية، وبناء قدرات المرأة والشباب.

وبين الفايز أن التنمية المستدامة في الوطن العربي ما زالت تراوح مكانها، جراء الخلافات السياسية وتغليب المصالح الفردية، وضعف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعدم قدرتها على إحداث التغير المنشود، مشيرا إلى أن انعدام السلم المجتمعي في العديد من الدول العربية وما خلفته الصراعات السياسية والأمنية أسهم في عدم الوصول إلى التنمية التي تحقق تكاملنا الاقتصادي والسياسي.

وأضاف، أن التشرد واللجوء والنزوح القسري الناجم عن هذه الصراعات، أدى إلى أزمات كبيرة أثرت على اقتصاديات المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، سيما البلدان التي تعاني من صراعات وعدم استقرار أمني، ما أدى إلى الفقر والجوع وتراجع أرقام النمو، حيث امتد تأثير هذه الصراعات على الدول المجاورة لها وتسببت في خسائر كبيرة للناتج الوطني.

وأكد الفايز أن تحقيق السلم الأهلي يؤدي إلى انتعاش اقتصادي، ويسرع في عملية التنمية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويمكن امتنا من تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط حظيت بالنصيب الأكبر من هذه الصراعات على مستوى العالم، وأسفرت عن مقتل وتشريد ونزوح مئات الآلاف، ما يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة وانعدام التنمية فيها.

وأشار إلى أنه إذا استمر حال امتنا الراهن دون معالجة وحلول عملية، سيستمر معه استنزاف مواردها، وسيعمل على انعدام فرص النمو والانتعاش الاقتصادي، وستزداد معاناة المواطنين المعيشية، وترتفع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدا أننا في الأردن ما زلنا نحرص على تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة ومتواصلة في هذا الإطار، لهذا جاءت رؤية جلالته للتحديث الاقتصادي.

وقال إن جلالة الملك يدرك أن التكامل الاقتصادي والسياسي العربي، هو مفتاح تحقيق الاستقرار والأمن لأمتنا، وبوابة العبور للتنمية المستدامة، لما تملكه دولنا العربية من إمكانات بشرية وثروات طبيعية، كما يؤكد جلالته باستمرار على ضرورة التكامل السياسي والاقتصادي العربي، سيما الاقتصادي باعتباره بداية تؤسس للوحدة الشاملة، ويوحد جهود التنمية واستغلال الميزات النسبية في كل دولة عربية، للوصول إلى التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات وقضايا الفقر والبطالة.

من جهته، قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك تحت شعار إطلاق الإمكانات لمستقبل افضل هي الركيزة الأساسية في إحداث الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمي، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر إضافة إلى تحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.

وأضاف، أن الوزارة تقود الجهود الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي، ورفع المناعة وتطوير الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع الاستثمار في المشاريع المتخصصة في المناخ، لافتا إلى إطلاق السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام (2022- 2050) للوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية باريس من خلال تعزيز المساهمات الوطنية والذي تعهد الأردن من خلالها بتخفيف نسبة الانبعاثات 31بالمئة بحلول عام 2050.

وأشار الردايدة إلى أن الأردن كان رائدا في الحلول المبتكرة في مجالات إدارة المياه وتقنيات الري المتقدمة، وحلول إعادة تدوير المياه رغم ندرتها، لافتا إلى أن الحكومة طرحت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للأعوام (2021_2030) وخطة العمل بها وتبني مسارات تطوير النظم الغذائية الى نظم اكثر كفاءة واستدامة.

وبين أن الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، إذ وصل ما نسبته 27بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2023، مبينا أن الأردن يهدف إلى زيادة هذه النسبة بحلول عام 2030، حيث أن 26 بالمئة من السيارات كهربائية.

من جهتها، قالت مديرة المركز رانيا حدادين، إن المركز تأسس عام 2018 بهدف التدريب والتأهيل، وفتح باب الحوار بين القطاعات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المحلي والمدني والدولي، وبمساندة الإعلام الشريك الحقيقي لنقل الحدث بتفاصيله ونشر الوعي الكامل المنسجم مع أولويات الدولة.

وأضافت أن "منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة، ومناقشة التحديات التي تواجه البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

بدوره، قال عضو مجلس النواب العراقي وممثل رئيس مجلس النواب العراقي في هذا المنتدى المهندس علي الساعدي، إن التعاون في مجالات التنمية المستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية ستوفر الرفاه والتقدم لشعوبنا جميعا، مشيرا إلى أن العراق يمر اليوم بمرحلة من التعافي في مختلف المجالات، بعد الانتصار على تنظيم داعش الأرهابي.

وأضاف أن العراق يطمح للانتقال بالعلاقة مع باقي الدول العربية والمنطقة إلى مجالات أوسع من خلال توظيف عناصر القوة والاصلاح الاقتصادي وتنمية الزراعة والصناعة، والاستخدام الامثل للمياه ودعم ملف الصحة، حيث يتجه العراق الآن إلى مصادر أخرى غير النفط بعد التذبذب في أسعاره جراء الأزمات والتطورات والكوارث.

وأكد خلال المنتدى على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية وما يدور بها من استباحة للدماء وهتك لكل القيم والأعراف الدولية.

ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه دول عربية منها فلسطين ولبنان ومصر والسعودية والعراق وقطر، محاور من أهمها الأطر التشريعية واستراتيجيات حماية البيئة، ومستقبل الاستدامة في النقل البري والبحري والجوي، إضافة لمستقبل قطاع الطاقة وعلاقته بالأمن البيئي والمائي والغذائي والزراعي والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد، أسواق الكربون العالمية، وفرص الاستثمار في المشاريع الخضراء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة البيئية، وتحقيق الحياد الكربوني بين الطموح والواقع، وحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، اضافة لجلسة للقطاع الشباب لإعطائهم المجال بطرح أفكارهم أمام المعنيين.

--(بترا)

ع ح/م ف/ف ق

21/02/2024 15:36:46