الميداني الأردني غزة77 يواصل تقديم خدماته الطبية للأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- واصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/77، تقديم خدماتها الإنسانية والطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في القطاع، للتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها جراء استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال قائد المستشفى "إن المستشفى الميداني الأردني غزة/77 تعامل منذ بدء عمله حتى اليوم مع 9546 مراجعا، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 1157 عملية جراحية كبرى وصغرى، وبلغ عدد المراجعين الكلي منذ بداية الحرب على القطاع حتى اليوم 16769 من بينهم مراجعو الطوارئ والوصفات الطبية والدخول لإجراء العمليات الجراحية المختلفة".

وأكد مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تقوم بعملها على أكمل وجه، ويؤدون ذلك انطلاقا من واجباتهم الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة استدامة عمل المستشفى الميداني في ظل هذه الظروف التي يمر بها الأشقاء في القطاع.







وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، ومساندة القطاع الصحي فيه، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.

يشار إلى أن القوات المسلحة منذ بداية الحرب، أرسلت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي باتجاه مطار العريش الدولي لغاية الآن 42 طائرة، وآخر بري بلغ عددها حتى اليوم 295 شاحنة، إضافة إلى 11 عملية إنزال جوي، نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية.

--(بترا)





ل م/رق

21/02/2024 15:35:32