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ورشة توعوية حول نظام الفوترة الإلكترونية

2/21/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال "إيجابي" الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، ورشة توعوية حول"نظام الفوترة الإلكترونية للقطاع الصناعي"، بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل.
وقال رئيس هيئة مديري المعهد، نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، إن الورشة التي شارك بها ممثلون لأكثر من 120 شركة صناعية من مختلف القطاعات، ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين، وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.
أضاف في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال الورشة الإجابة عن استفسارات الصناعيين حول أهم المشاكل التي يواجهونها فيما يتعلق بنظام الفوترة، الذي اصبح إلزاميا اعتبارا من حزيران الماضي، إذ خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فرق عمل متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها النظام بهدف إرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على نظام الفوترة.
وأشار القصراوي إلى أن الورشة، تأتي في سياق قيام الغرفة بدورها بتوعية الشركات الصناعية بالتعديلات على القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعملها، مشيدا بالتعاون بين معهد إيجابي وجمعية خبراء ضريبة الدخل، في تنظيم الورشات التوعوية ذات علاقة بعمل الضريبة، لاطلاع الشركات على أي تطورات تخص القوانين والتشريعات الاقتصادية.
--(بترا)
و ر/ن ح/رق
21/02/2024 15:18:24

MENAFN21022024000117011021ID1107882157

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