ورشة توعوية حول نظام الفوترة الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال "إيجابي" الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، ورشة توعوية حول"نظام الفوترة الإلكترونية للقطاع الصناعي"، بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل.
وقال رئيس هيئة مديري المعهد، نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، إن الورشة التي شارك بها ممثلون لأكثر من 120 شركة صناعية من مختلف القطاعات، ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين، وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.
أضاف في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال الورشة الإجابة عن استفسارات الصناعيين حول أهم المشاكل التي يواجهونها فيما يتعلق بنظام الفوترة، الذي اصبح إلزاميا اعتبارا من حزيران الماضي، إذ خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فرق عمل متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها النظام بهدف إرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على نظام الفوترة.
وأشار القصراوي إلى أن الورشة، تأتي في سياق قيام الغرفة بدورها بتوعية الشركات الصناعية بالتعديلات على القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعملها، مشيدا بالتعاون بين معهد إيجابي وجمعية خبراء ضريبة الدخل، في تنظيم الورشات التوعوية ذات علاقة بعمل الضريبة، لاطلاع الشركات على أي تطورات تخص القوانين والتشريعات الاقتصادية.
--(بترا)
و ر/ن ح/رق
21/02/2024 15:18:24
MENAFN21022024000117011021ID1107882157
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