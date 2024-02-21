معهد الإعلام والاتصال الحكومي يطلقان قافلة التربية الإعلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-أطلق معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، برنامجا متخصصا في التربية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان "قافلة التربية الإعلامية"، بهدف بث الوعي بأهمية التربية الإعلامية، والحد من انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة.

وانطلقت أولى محطات هذه القافلة، اليوم الأربعاء في محافظة البلقاء، وستنتقل بعدها إلى محافظات معان، والكرك، والزرقاء، وإربد، وستكون آخر محطاتها في المفرق يوم السادس من شهر آذار المقبل.

ويتضمن برنامج القافلة جلسات توعوية تتناول عدة محاور أهمها، مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، ومهارات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

ويهدف البرنامج إلى توعية وبناء قدرات 1500 شاب وفتاة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما، من خلال جلسات توعوية وتدريبية تستجيب لاحتياجات العصر وتسهم في بناء مجتمع معرفي واع، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود معهد الإعلام بالشراكة مع وزارة الاتصال؛ لتعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي بين جميع فئات المجتمع لاسيما الشباب، ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بين الشباب الأردني في مختلف المحافظات.

وستتواجد القافلة في محافظة البلقاء بجامعة البلقاء التطبيقية، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية-هيئة شباب كلنا الأردن، وفي معان بجامعة الحسين بن طلال ومركز القنطرة للتنمية البشرية، والكرك في جامعة مؤتة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية-هيئة شباب كلنا الأردن، والزرقاء في الجامعة الهاشمية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية-هيئة شباب كلنا الأردن، وإربد في جامعة اليرموك وجمعية الأسرة والطفولة، والمفرق في جامعة آل البيت ومركز آفاق الريادة للتنمية والتدريب.

--(بترا)

ه ع/ ف م/ف ق

21/02/2024 15:18:02