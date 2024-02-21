معهد الإعلام والاتصال الحكومي يطلقان قافلة التربية الإعلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)-أطلق معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، برنامجا متخصصا في التربية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان "قافلة التربية الإعلامية"، بهدف بث الوعي بأهمية التربية الإعلامية، والحد من انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة.
وانطلقت أولى محطات هذه القافلة، اليوم الأربعاء في محافظة البلقاء، وستنتقل بعدها إلى محافظات معان، والكرك، والزرقاء، وإربد، وستكون آخر محطاتها في المفرق يوم السادس من شهر آذار المقبل.
ويتضمن برنامج القافلة جلسات توعوية تتناول عدة محاور أهمها، مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، ومهارات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.
ويهدف البرنامج إلى توعية وبناء قدرات 1500 شاب وفتاة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما، من خلال جلسات توعوية وتدريبية تستجيب لاحتياجات العصر وتسهم في بناء مجتمع معرفي واع، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وتأتي هذه الجولة ضمن جهود معهد الإعلام بالشراكة مع وزارة الاتصال؛ لتعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي بين جميع فئات المجتمع لاسيما الشباب، ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بين الشباب الأردني في مختلف المحافظات.
وستتواجد القافلة في محافظة البلقاء بجامعة البلقاء التطبيقية، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية-هيئة شباب كلنا الأردن، وفي معان بجامعة الحسين بن طلال ومركز القنطرة للتنمية البشرية، والكرك في جامعة مؤتة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية-هيئة شباب كلنا الأردن، والزرقاء في الجامعة الهاشمية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية-هيئة شباب كلنا الأردن، وإربد في جامعة اليرموك وجمعية الأسرة والطفولة، والمفرق في جامعة آل البيت ومركز آفاق الريادة للتنمية والتدريب.
--(بترا)
ه ع/ ف م/ف ق
21/02/2024 15:18:02
MENAFN21022024000117011021ID1107882156
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