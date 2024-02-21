الضريبة تدعو للتسجيل بنظام الفوترة الإلكتروني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط(بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

وأكدت الدائرة على الملزمين كافة، في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن، إلى سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحة أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: ‏

وأشارت الدائرة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التسجيل بنظام الفوترة، يمكن المسجلين من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة، ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.

ويمكن الإنضمام إلى نظام الفوترة من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني ، ثم الضغط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية، ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد، ثم يتم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والضغط على زر دخول، ثم يتم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الخلوي المعتمد، ومن ثم يتم الضغط على زر تحقق، وبعد ذلك يتم الضغط على تبويب الفوترة الوطني الإلكتروني، ثم يتم إدخال الرمز الظاهر أسفل الشاشة والضغط على زر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وستظهر شاشة التسجيل وفيها الرقم الضريبي الخاص بالمكلف.

وقالت الدائرة إنه بإمكان المكلف القيام بادخال اسم مستخدم جديد، وإدخال كلمة مرور جديدة على أن تتضمن رقما وحرفين صغيرا وكبيرا، ورمزا واحدا لكل منها وأن تكون عدد الخانات المدخلة لا تقل عن 8، ثم الضغط على زر إنشاء حساب، وبذلك يكون تم الإنتهاء من إنشاء حساب لك على نظام الفوترة، وأصبح المكلف جاهزا لربط نظامه المالي إذا كان لديه نظام مالي على نظام الفوترة الوطني الالكتروني أو القيام بالربط.

وأوضحت الدائرة، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

--(بترا)

رش/ ف م

21/02/2024 15:13:57