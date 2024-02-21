3 اتفاقيات جديدة لمؤسسة التمويل الدولية لدفع عجلة التنمية في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن زيادة مساندتها للقطاع الخاص في الأردن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بتوقيع 3 اتفاقيات في إطار الشراكة مع حكومة هولندا، على تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل، وتشجيع المباني الخضراء، وتعزيز ريادة الأعمال، خاصة للنساء واللاجئين.
وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة مع البنك الأردني الكويتي، إلى مساعدة 50 دار حضانة ورياض أطفال على تبني الممارسات الجيدة والحصول على التمويل من خلال تقديم المشورة الفنية حول كيفية تحسين سياساتها لتقديم خدمات رعاية أطفال عالية الجودة وآمنة، فضلاً عن بناء مهارات التوعية المالية لمديري هذه المؤسسات لجذب الاستثمارات التي تسمح لها بالنمو والتوسع.
وسيساند هذا المشروع دور رعاية الأطفال الجديدة بإنشاء "مركز للابتكار" يستهدف تحسين نماذج أعمالها وتنفيذ معايير الممارسات الجيدة لتقديم خدمات عالية الجودة وآمنة. وتحظى هذه المبادرة أيضا بدعم من برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي يأتي في إطار شراكة مع حكومتي كندا والنرويج.
كما يأتي هذا الجهد في إطار مبادرة مؤسسة التمويل الدولية الجديدة لتعزيز "خدمات الرعاية في المنطقة العربية ، وهذه المبادرة تستهدف زيادة سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال الجيدة والآمنة في منطقة الشرق الأوسط بهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، ولا تشكل النساء سوى 20 بالمئة من قوة العمل في المنطقة، وهذه النسبة من أدنى المعدلات في العالم.
وتستهدف الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التغلب على الحواجز التي تعوق رواد الأعمال، وتعزيز نموهم من خلال مبادرة السياسة الوطنية لريادة الأعمال في الأردن، ومبادرة المؤسسة لتدعيم الشركات الناشئة في منطقة المشرق.
وهذه المبادرة عبارة عن برنامج مدته 3 سنوات لدعم أكثر من 150 شركة ناشئة في الأردن ولبنان والعراق، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم رواد الأعمال، اللاجئين والنساء، بالتعليم والتدريب والمشورة لتطوير أفكارهم والمساعدة في تحقيقها.
وتستهدف الاتفاقية الثالثة تشجيع المباني الخضراء في البلديات في جميع أنحاء الأردن من خلال الشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى، وتهدف إلى مساعدة المؤسسة للبنك على تحسين السياسات واللوائح التنظيمية لتحفيز البلديات على البناء الأخضر وبناء قدراتها على تبني ممارسات البناء الأخضر باستخدام أدوات مثل برنامج المباني الخضراء للمؤسسة "إيدج" وهو عبارة عن برمجية تساعد على حساب الأثر البيئي للمباني والحد منه.
وتتسق هذه الاتفاقيات مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي لمدة 10 سنوات، والتي أُطلقت عام 2022 لمضاعفة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 82 مليار دولار في 2033، وجذب استثمارات بقيمة 42 مليار دولار، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.
وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إلى الأردن لتدعيم الشراكات الاستراتيجية وتسريع عجلة التنمية والنتائج المرجوة منها للاستمرار في تحسين حياة الشعب الأردني.
يشار إلى أنه على مدى السنوات الـ50 الماضية، استثمرت المؤسسة أكثر من ملياري دولار في مختلف القطاعات في الأردن، وساعدت في توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها سنويا، منها أكثر من 3300 للنساء، ومنذ عام 2010، ضاعفت المؤسسة استثماراتها في الأردن، وحولت مؤخرا مكتبها في عمان إلى مركز ثقل إقليمي يخدم 15 بلدا.
--(بترا)
رش/رق
21/02/2024 15:12:59
MENAFN21022024000117011021ID1107882153
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