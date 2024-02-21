3 اتفاقيات جديدة لمؤسسة التمويل الدولية لدفع عجلة التنمية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن زيادة مساندتها للقطاع الخاص في الأردن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بتوقيع 3 اتفاقيات في إطار الشراكة مع حكومة هولندا، على تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل، وتشجيع المباني الخضراء، وتعزيز ريادة الأعمال، خاصة للنساء واللاجئين.

وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة مع البنك الأردني الكويتي، إلى مساعدة 50 دار حضانة ورياض أطفال على تبني الممارسات الجيدة والحصول على التمويل من خلال تقديم المشورة الفنية حول كيفية تحسين سياساتها لتقديم خدمات رعاية أطفال عالية الجودة وآمنة، فضلاً عن بناء مهارات التوعية المالية لمديري هذه المؤسسات لجذب الاستثمارات التي تسمح لها بالنمو والتوسع.

وسيساند هذا المشروع دور رعاية الأطفال الجديدة بإنشاء "مركز للابتكار" يستهدف تحسين نماذج أعمالها وتنفيذ معايير الممارسات الجيدة لتقديم خدمات عالية الجودة وآمنة. وتحظى هذه المبادرة أيضا بدعم من برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي يأتي في إطار شراكة مع حكومتي كندا والنرويج.

كما يأتي هذا الجهد في إطار مبادرة مؤسسة التمويل الدولية الجديدة لتعزيز "خدمات الرعاية في المنطقة العربية ، وهذه المبادرة تستهدف زيادة سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال الجيدة والآمنة في منطقة الشرق الأوسط بهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، ولا تشكل النساء سوى 20 بالمئة من قوة العمل في المنطقة، وهذه النسبة من أدنى المعدلات في العالم.

وتستهدف الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التغلب على الحواجز التي تعوق رواد الأعمال، وتعزيز نموهم من خلال مبادرة السياسة الوطنية لريادة الأعمال في الأردن، ومبادرة المؤسسة لتدعيم الشركات الناشئة في منطقة المشرق.

وهذه المبادرة عبارة عن برنامج مدته 3 سنوات لدعم أكثر من 150 شركة ناشئة في الأردن ولبنان والعراق، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم رواد الأعمال، اللاجئين والنساء، بالتعليم والتدريب والمشورة لتطوير أفكارهم والمساعدة في تحقيقها.

وتستهدف الاتفاقية الثالثة تشجيع المباني الخضراء في البلديات في جميع أنحاء الأردن من خلال الشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى، وتهدف إلى مساعدة المؤسسة للبنك على تحسين السياسات واللوائح التنظيمية لتحفيز البلديات على البناء الأخضر وبناء قدراتها على تبني ممارسات البناء الأخضر باستخدام أدوات مثل برنامج المباني الخضراء للمؤسسة "إيدج" وهو عبارة عن برمجية تساعد على حساب الأثر البيئي للمباني والحد منه.

وتتسق هذه الاتفاقيات مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي لمدة 10 سنوات، والتي أُطلقت عام 2022 لمضاعفة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 82 مليار دولار في 2033، وجذب استثمارات بقيمة 42 مليار دولار، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إلى الأردن لتدعيم الشراكات الاستراتيجية وتسريع عجلة التنمية والنتائج المرجوة منها للاستمرار في تحسين حياة الشعب الأردني.

يشار إلى أنه على مدى السنوات الـ50 الماضية، استثمرت المؤسسة أكثر من ملياري دولار في مختلف القطاعات في الأردن، وساعدت في توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها سنويا، منها أكثر من 3300 للنساء، ومنذ عام 2010، ضاعفت المؤسسة استثماراتها في الأردن، وحولت مؤخرا مكتبها في عمان إلى مركز ثقل إقليمي يخدم 15 بلدا.

--(بترا)

رش/رق

21/02/2024 15:12:59

