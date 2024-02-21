فلسطين النيابية تلتقي أعضاء بحملة ضد الإبادة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأطفال والنساء، واستخدام العقاب الجماعي، واستهداف للمنظومة الصحية ومقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية.

وأشار العجارمة، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، عددا من أعضاء حملة "ضد الإبادة في غزة"، إلى أهمية الدور الأردني وتحركاته الدولية بقيادة، جلالة الملك عبدالله الثاني، انتصارا للقضية الفلسطينية، واستنهاض الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحسب بيان صحفي للجنة، لفت العجارمة إلى الموقف الشعبي والرسمي لدعم صمود الشعب الفلسطيني الذي بات يواجه معايير دولية مزدوجة بالتعامل مع القانون الدولي الإنساني الذي تنتهكه آلة القتل الإسرائيلية وسط أنظار العالم.

بدورهم، أشاد النواب الحضور، فايز بصبوص، ومحمد أبو صعيليك، ومحمد الهلالات، وزهير السعدين، ومحمد عكور، وتمام الرياطي، بالجهود الرسمية والشعبية، وأعضاء حملة "ضد الإبادة في غزة"، بإظهار مُعاناة الشعب الفلسطيني من الحرب الهمجية على القطاع والقضية الفلسطينية برمتها.

من جهتهم، ثمن أعضاء الحملة دور جلالة الملك الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات تهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

واطلعوا اللجنة على الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبلهم، للضغط على المنظمات الدولية والأممية للتنديد بالإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال في غزة، مؤكدين استمرار الحملة في حث المنظمات الدولية والأممية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار العاجل وتقديم مساعدات كافية للأهل في غزة.

--(بترا)

م خ/رق

21/02/2024 15:00:53