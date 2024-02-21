تكريم دور رعاية الأطفال الحاصلة على نتائج متميزة في معايير ضبط الجودة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- كرمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، دور الإيواء الحاصلة على نتائج متميزة في معايير الاعتمادية وضبط الجودة.
وقالت بني مصطفى، خلال التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة، إنّ تقييم الدور وفق معايير ضبط الجودة ينبثق من محاور استراتيجية دور الرعاية والحماية التي تحظى باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حددت الالتزام بالتدابير الآمنة للتعامل مع هذه الفئة لتقديم الرعاية والحماية لها، بما يراعي مصلحتها الفضلى وكرامتها الإنسانية، ووفق افضل الممارسات العالمية.
وأكدّت، أهمية برنامج الرعاية اللاحقة، ولا سيّما ونحن على أعتاب إقرار قانون التنمية الاجتماعية، لتعزيز المهارات الحياتية والتعليمية للأطفال في دور الرعاية والحماية الرسمية والتطوعية، ولمساعدتهم في الاندماج بشكل فاعل وإيجابي في المجتمع المحلي.
وقالت" إن هذا ينقلنا من مفهوم الإيواء إلى المفهوم التنموي في الخدمات المقدمة لهم، لافتةً إلى أهمية المحافظة على مخرجات برنامج الرعاية اللاحقة، والتركيز على تطوير المهارات الحياتية والاندماج في المجتمعات المحلية".
وأشارت إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين في دور رعاية الأطفال خاصة في ظل توجه الوزارة لمهننة العمل الاجتماعي، و تفعيل الجانب الرقابي لدى دور الرعاية، خصوصاً التطوعية.
كما أكدت أهمية النتائج التي حققتها الدور، ما يشكل حافزًا لتجويد خدماتها لتنعكس على باقي مؤسسات الرعاية الأخرى.
--(بترا)
ح ظ/ن ح/ف ق
21/02/2024 15:00:13
MENAFN21022024000117011021ID1107882151
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