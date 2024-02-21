تكريم دور رعاية الأطفال الحاصلة على نتائج متميزة في معايير ضبط الجودة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- كرمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، دور الإيواء الحاصلة على نتائج متميزة في معايير الاعتمادية وضبط الجودة.

وقالت بني مصطفى، خلال التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة، إنّ تقييم الدور وفق معايير ضبط الجودة ينبثق من محاور استراتيجية دور الرعاية والحماية التي تحظى باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حددت الالتزام بالتدابير الآمنة للتعامل مع هذه الفئة لتقديم الرعاية والحماية لها، بما يراعي مصلحتها الفضلى وكرامتها الإنسانية، ووفق افضل الممارسات العالمية.

وأكدّت، أهمية برنامج الرعاية اللاحقة، ولا سيّما ونحن على أعتاب إقرار قانون التنمية الاجتماعية، لتعزيز المهارات الحياتية والتعليمية للأطفال في دور الرعاية والحماية الرسمية والتطوعية، ولمساعدتهم في الاندماج بشكل فاعل وإيجابي في المجتمع المحلي.

وقالت" إن هذا ينقلنا من مفهوم الإيواء إلى المفهوم التنموي في الخدمات المقدمة لهم، لافتةً إلى أهمية المحافظة على مخرجات برنامج الرعاية اللاحقة، والتركيز على تطوير المهارات الحياتية والاندماج في المجتمعات المحلية".

وأشارت إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين في دور رعاية الأطفال خاصة في ظل توجه الوزارة لمهننة العمل الاجتماعي، و تفعيل الجانب الرقابي لدى دور الرعاية، خصوصاً التطوعية.

كما أكدت أهمية النتائج التي حققتها الدور، ما يشكل حافزًا لتجويد خدماتها لتنعكس على باقي مؤسسات الرعاية الأخرى.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ف ق

21/02/2024 15:00:13

