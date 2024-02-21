صحة غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي خطير

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 شباط (بترا)- حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، من أن الوضع في مجمع ناصر الطبي في خانيونس لا يحتمل، ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وقال القدرة في تصريح صحفي إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأكسجين والمقومات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات أخرى ولا يزال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 أخرين.

ولفت إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي، مؤكدا تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي ومياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ والأشعة في المجمع.

وطالب المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر.

--(بترا)

أ ش/رق

21/02/2024 14:54:05