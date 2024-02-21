التربية تبحث التعاون التعليمي مع وفد نيابي جزائري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، التعاون في المجالات التعليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك في اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء، حضره رئيس لجنة التربية والشباب في مجلس النواب الدكتور بلال المومني، والأمينان العامان لوزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.

وأكد الدكتور محافظة اللقاء عمق العلاقات والتعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والتبادل الثقافي، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق في التعاون التعليمي، وزيادة أعداد الطلبة المبتعثين بين البلدين لما لها من تحسين مستوى التعليم، مشيرًا إلى قضية إلغاء قبول 20 طالبا أردنيا في تخصص الطب بالجامعات الجزائرية وأهمية التعاون مع الجهات المعنية في الجمهورية الجزائرية لإيجاد الحل المناسب لها.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجامعات والمعاهد الأردنية والجزائرية فيما بينها للخروج باقتراحات تعزز التعاون بين البلدين في العديد من البرامج التعليمية المختلفة.

كما أشار إلى تطوير نظام التعليم المهني في الأردن من خلال إيلاء هذا القطاع الاهتمام الكبير من جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لما يسهم به هذا المسار من تعزيز دور الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والمهنية، في نفس الوقت الحد من البطالة بين الشباب من خلال توجههم إلى التعليم المهني.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الجزائري، بالعلاقات الأخوية بين البلدين التي رسمتها وعززتها قيادتا البلدين، جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين وقعا اتفاقيات تعاون عديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وأهمية هذا التعاون في تقوية أواصر الصداقة المتجذرة بين الأردن والجزائر.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد الجزائري، أهمية التعاون مع الأردن في المجالات التعليمية وأبرزها زيادة أعداد الطلبة الأردنيين المبتعثين للجزائر، والطلبة الجزائريين المبتعثين للأردن، مشيرين إلى فتح آفاق تعليمية جديدة في الجامعات الجزائرية تتمثل في تدريس اللغة الإنجليزية.

وطالبوا بتعزيز التعاون من خلال إقامة مؤتمرات وندوات واجتماعات لزيادة فرص التعاون بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز هذا التعاون .

بدوره أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.

وأشاد بدور الجزائر في دعم ومساندة الموقف الأردني من القضية الفلسطينية وتعزيز دور الأردن في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ع س/ن ح/ف ق

21/02/2024 14:46:59