إطلاق حملة لاستقطاب العديد من البرامج التدريبية في محافظة العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 21 شباط (بترا)-اطلق ائتلاف جامعة البلقاء التطبيقية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "مشروع همة أردنية" حملة لاستقطاب العديد من البرامج التدريبية في محافظة العقبة.

وقال رئيس الائتلاف الدكتور عمر سليمان عربيات ، إن أماكن الاستقطاب والبرامج المنوي تنفيذها تشمل ( لواء القويرة / الحميمة /دبة حانوت/الراشدية)، مبينا أنه سيتم الاستقطاب لتنفيذ البرامج التدريبية في القطاع الزراعي ويشمل " الزراعة المحمية وزراعة النباتات الطبية العطرية" وفي القطاع السياحي ويشمل المرافق المحلية وادارة المخيمات، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة التسويق الالكتروني، وفي قطاع المهن / التجميل .

وأشار إلى أنه سيتم استقطاب وعقد لقاءات مع المجتمع المحلي لبدء تنفيذ برامج التدريب في بلدية رحمه وقطر / وادي عربة في قطاع السياحة وتشمل " مرافق محلي وادارة المخيمات وتخصص فنون الطهي والطعام"، ضمن خطة العمل للائتلاف في التدريب والتشغيل وحسب دراسة السوق لجميع القطاعات.

--(بترا)

أع/ف ق

21/02/2024 14:34:15

