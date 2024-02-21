إطلاق حملة لاستقطاب العديد من البرامج التدريبية في محافظة العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 21 شباط (بترا)-اطلق ائتلاف جامعة البلقاء التطبيقية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "مشروع همة أردنية" حملة لاستقطاب العديد من البرامج التدريبية في محافظة العقبة.
وقال رئيس الائتلاف الدكتور عمر سليمان عربيات ، إن أماكن الاستقطاب والبرامج المنوي تنفيذها تشمل ( لواء القويرة / الحميمة /دبة حانوت/الراشدية)، مبينا أنه سيتم الاستقطاب لتنفيذ البرامج التدريبية في القطاع الزراعي ويشمل " الزراعة المحمية وزراعة النباتات الطبية العطرية" وفي القطاع السياحي ويشمل المرافق المحلية وادارة المخيمات، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة التسويق الالكتروني، وفي قطاع المهن / التجميل .
وأشار إلى أنه سيتم استقطاب وعقد لقاءات مع المجتمع المحلي لبدء تنفيذ برامج التدريب في بلدية رحمه وقطر / وادي عربة في قطاع السياحة وتشمل " مرافق محلي وادارة المخيمات وتخصص فنون الطهي والطعام"، ضمن خطة العمل للائتلاف في التدريب والتشغيل وحسب دراسة السوق لجميع القطاعات.
--(بترا)
أع/ف ق
21/02/2024 14:34:15
MENAFN21022024000117011021ID1107882147
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