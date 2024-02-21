استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمجمع ناصر الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، إن 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عن المرضى، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أن الوضع في مستشفى ناصر يشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى، مطالبة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لدفن الشهداء الثمانية، الذي يرفض إخراج جثامينهم من المجمع.

-- ( بترا )

رصد / م ح/ ن ح

21/02/2024 14:29:20