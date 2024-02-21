الأونروا: 300 ألف طالب فلسطيني خارج مقاعد الدراسة جراء الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 شباط (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن حوالي 300 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة "إكس"، أن حوالي100 من مباني الوكالة، بينها مدارس تضررت بشدة أو دمرت بالكامل وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية.

وأوضح المسؤول الأممي "أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز، وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم".

وأضاف لازاريني، أن الذين يدعون لتفكيك "الأونروا" يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.

-- (بترا)

رصد/م ح

21/02/2024 14:27:11