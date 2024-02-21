الأونروا: 300 ألف طالب فلسطيني خارج مقاعد الدراسة جراء الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 شباط (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن حوالي 300 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة "إكس"، أن حوالي100 من مباني الوكالة، بينها مدارس تضررت بشدة أو دمرت بالكامل وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية.
وأوضح المسؤول الأممي "أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز، وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم".
وأضاف لازاريني، أن الذين يدعون لتفكيك "الأونروا" يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.
-- (بترا)
رصد/م ح
21/02/2024 14:27:11
MENAFN21022024000117011021ID1107882145
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