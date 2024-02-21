Thursday, 22 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اطلاق خط نقل جديد من محافظات الشمال إلى تلفريك عجلون

2/21/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية مع شركة أحمد ابو يقين وجعفر ابو يقين (مجموعة الوالي لتأجير الحافلات) لدعم السياحة الداخلية من خلال استحداث خط نقل مباشر من محافظات الشمال إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضة.
ووقع الاتفاقية مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، ومدير عام شركة الوالي السيد جعفر أبـو يقيـن.
وبحسب بيان المجموعة الأردنية اليوم الأربعاء؛ أكد عرفات أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة الزائر والترويج لتلفريك عجلون، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستخضع لتقييم خلال الفترة المقبلة ودراسة التحديات ومجالات التطوير.
وأضاف أن المناطق التنموية تعمل على دراسة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون وإضافتها لمسارات التنقل مستقبلا لتوفير خيارات أكثر للزائرين.
وبين عرفات أن الموسم الصيفي للتلفريك يبدأ إعتبارا من الأول من آيار وحتى نهاية تشرين الأول من كل عام، ويكون بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 5:30 مساء، فيما يبدأ الموسم الشتوي بالأول من تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان من كل عام ، حيث يبدا بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 4:30 مساء.
وقال المدير العام لمجموعة الوالي أبو يقين، إن الاتفاقية تأتي في صلب التوجيهات الملكية لدعم تلفريك عجلون، مشيرا إلى أن العمل بخط النقل الجديد ستنطلق أولى رحلاته المباشرة إلى تلفريك عجلون اعتبارا من الجمعة المقبلة من خلال محطتين، الأولى ستنطلق من محافظة إربـد / مجمع عمان الجديد الساعة 10 صباحا، والثانية من محافظة الرمثـا / مدينة الحسن الصناعية الساعة 10 صباحا.
وأشار إلى أن أسعار تذاكر النقل للركاب ستكون ما بين دينارين من عمر 3 ولغاية 10 وثلاثة دنانير من عمر 11 سنة فأكثر) ومجانا للأطفال ممن أعمارهم أقل من 3 سنوات.
--(بترا)
م م/ف ق
21/02/2024 14:16:09

MENAFN21022024000117011021ID1107882144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث