اطلاق خط نقل جديد من محافظات الشمال إلى تلفريك عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)-وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية مع شركة أحمد ابو يقين وجعفر ابو يقين (مجموعة الوالي لتأجير الحافلات) لدعم السياحة الداخلية من خلال استحداث خط نقل مباشر من محافظات الشمال إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضة.
ووقع الاتفاقية مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، ومدير عام شركة الوالي السيد جعفر أبـو يقيـن.
وبحسب بيان المجموعة الأردنية اليوم الأربعاء؛ أكد عرفات أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة الزائر والترويج لتلفريك عجلون، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستخضع لتقييم خلال الفترة المقبلة ودراسة التحديات ومجالات التطوير.
وأضاف أن المناطق التنموية تعمل على دراسة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون وإضافتها لمسارات التنقل مستقبلا لتوفير خيارات أكثر للزائرين.
وبين عرفات أن الموسم الصيفي للتلفريك يبدأ إعتبارا من الأول من آيار وحتى نهاية تشرين الأول من كل عام، ويكون بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 5:30 مساء، فيما يبدأ الموسم الشتوي بالأول من تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان من كل عام ، حيث يبدا بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 4:30 مساء.
وقال المدير العام لمجموعة الوالي أبو يقين، إن الاتفاقية تأتي في صلب التوجيهات الملكية لدعم تلفريك عجلون، مشيرا إلى أن العمل بخط النقل الجديد ستنطلق أولى رحلاته المباشرة إلى تلفريك عجلون اعتبارا من الجمعة المقبلة من خلال محطتين، الأولى ستنطلق من محافظة إربـد / مجمع عمان الجديد الساعة 10 صباحا، والثانية من محافظة الرمثـا / مدينة الحسن الصناعية الساعة 10 صباحا.
وأشار إلى أن أسعار تذاكر النقل للركاب ستكون ما بين دينارين من عمر 3 ولغاية 10 وثلاثة دنانير من عمر 11 سنة فأكثر) ومجانا للأطفال ممن أعمارهم أقل من 3 سنوات.
--(بترا)
م م/ف ق
21/02/2024 14:16:09
MENAFN21022024000117011021ID1107882144
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