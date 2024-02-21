اطلاق خط نقل جديد من محافظات الشمال إلى تلفريك عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية مع شركة أحمد ابو يقين وجعفر ابو يقين (مجموعة الوالي لتأجير الحافلات) لدعم السياحة الداخلية من خلال استحداث خط نقل مباشر من محافظات الشمال إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضة.

ووقع الاتفاقية مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، ومدير عام شركة الوالي السيد جعفر أبـو يقيـن.

وبحسب بيان المجموعة الأردنية اليوم الأربعاء؛ أكد عرفات أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة الزائر والترويج لتلفريك عجلون، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستخضع لتقييم خلال الفترة المقبلة ودراسة التحديات ومجالات التطوير.

وأضاف أن المناطق التنموية تعمل على دراسة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون وإضافتها لمسارات التنقل مستقبلا لتوفير خيارات أكثر للزائرين.

وبين عرفات أن الموسم الصيفي للتلفريك يبدأ إعتبارا من الأول من آيار وحتى نهاية تشرين الأول من كل عام، ويكون بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 5:30 مساء، فيما يبدأ الموسم الشتوي بالأول من تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان من كل عام ، حيث يبدا بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 4:30 مساء.

وقال المدير العام لمجموعة الوالي أبو يقين، إن الاتفاقية تأتي في صلب التوجيهات الملكية لدعم تلفريك عجلون، مشيرا إلى أن العمل بخط النقل الجديد ستنطلق أولى رحلاته المباشرة إلى تلفريك عجلون اعتبارا من الجمعة المقبلة من خلال محطتين، الأولى ستنطلق من محافظة إربـد / مجمع عمان الجديد الساعة 10 صباحا، والثانية من محافظة الرمثـا / مدينة الحسن الصناعية الساعة 10 صباحا.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر النقل للركاب ستكون ما بين دينارين من عمر 3 ولغاية 10 وثلاثة دنانير من عمر 11 سنة فأكثر) ومجانا للأطفال ممن أعمارهم أقل من 3 سنوات.

--(بترا)

م م/ف ق

21/02/2024 14:16:09